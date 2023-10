Sprawa zabójstwa Marka Papały. Świadek koronny, który obciążył „Patyka” mógł kłamać

Dlaczego Sąd Apelacyjny zainteresował się stanem psychicznym „Bikera”? Bo ten podczas procesu obciążając „Patyka” tak mocno „plątał się w zeznaniach” i Sąd Okręgowy dopatrzył się w jego relacji tak wielu niespójności i luk, że uniewinniając „Patyka”, pod adresem Roberta P. zawarł stwierdzenia o „konfabulacji i urojeniach”. Z tego powodu Sąd Apelacyjny (na wniosek prokuratora) we wrześniu 2022 r. polecił, by kondycję psychiczną P. – po przeanalizowaniu jego zeznań z procesu – ocenił ten sam biegły, który w 2012 r. badał go na etapie śledztwa. Wówczas biegły orzekł, że Robert P. jest umysłowo sprawny – teraz to podtrzymał.

„Nie pojawiły się informacje mogące mieć wpływ na zmianę psychologicznej oceny zeznań Roberta P. i podstaw do zmiany wniosków wcześniejszych opinii sądowo-psychologicznych” – napisał w opinii uzupełniającej Dariusz Lenartowicz, dodając, że Robert P., zeznając podczas procesu, był w „dobrym kontakcie słownym, nie ujawniał trudności z rozumieniem zadawanych pytań, odpowiadał adekwatnie do ich treści, dobrze koncentrował uwagę” - wskazał biegły i w całości podtrzymał swoją ocenę o P. sprzed dekady.

Zabójstwo Marka Papały. Co nie zgadza się w relacji Roberta P.

Gen. Papała zginął 25 czerwca 1998 r. Wysiadał z auta, gdy sprawca oddał jeden strzał - w głowę, niczym zawodowy „killer”. Łódzka Prokuratura Regionalna o zabójstwo na tle rabunkowym oskarżyła Igora M., ps. Patyk - twierdzi, że chciał ukraść daewoo Papały żeby je wykorzystać do planowanego napadu na tir-a, i potrzebne mu było właśnie takie auto.

Oskarżenie oparto głównie na relacji Roberta P. (dawnego kompana „Patyka” z gangu samochodowego). Twierdził on, że pod blok gen. Papały pojechali z „łamakami” po „upatrzony samochód”, a robiąc „obchód”, zza rogu bloku usłyszał strzał, zobaczył uciekających „Patyka” i kolegę, i usłyszał okrzyk, że „jest przypał” (ta wersja pojawiła się dopiero w 2011 r.). Tyle, że nikt, czekających pod blokiem złodziei nie widział, a auto Papały miało immobiliser, więc „łamaki” były bezużyteczne.

Wersji Roberta P. nie potwierdzili naoczni świadkowie: Wietnamczyk stojący w oknie, ani żona generała. Opis P. „razi niewiarygodnością” – ocenił Sąd Okręgowy w Warszawie przed którym toczył się proces.