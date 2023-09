Holenderski detektyw odzyskał skradziony obraz Vincenta van Gogha

Arthur Brand przejął zaginiony obraz "Ogród przy plebanii w Nuenen wiosną" z 1884 roku, wart od trzech do sześciu milionów euro, w swoim domu w Amsterdamie w poniedziałek, zapakowany w niebieską torbę IKEA.

Brand, nazywany "Indiana Jonesem świata sztuki" za wyśledzenie serii głośnych zaginionych dzieł sztuki, powiedział AFP, że potwierdzenie, iż obraz był skradzionym dziełem van Gogha, było "jednym z najwspanialszych momentów w moim życiu".

- Arthur Brand, we współpracy z holenderską policją, rozwiązał tę sprawę - potwierdził AFP Richard Bronswijk z holenderskiej jednostki policji zajmującej się przestępstwami związanymi ze sztuką. - To na pewno jest ten prawdziwy, nie ma co do tego wątpliwości - dodał.

Detektyw powiedział, że częste apele jego i holenderskiej policji o zwrot skradzionego dzieła sztuki w końcu opłaciły się, gdy mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono ze względu na jego własne bezpieczeństwo, przekazał Brandowi obraz w niebieskiej torbie, pokrytej folią bąbelkową i wypchanej poszewką na poduszkę.