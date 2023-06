Polak zrzucał narkotyki z pokładu samolotu, gdy Francuzi poderwali myśliwce

Francuskie władze wykryły na radarze lekki samolot pasażerski, gdy ten przelatywał nad ściśle chronioną przestrzenią powietrzną elektrowni Fessenheim przy granicy z Niemcami.

Maszyna przeleciała nad terenem elektrowni, której dwa reaktory zostały wyłączone w 2020 roku z powodu ich wieku i aktywności sejsmicznej w tym regionie.

Wojsko poderwało myśliwce

Francuskie służby lotnicze próbowały skontaktować się z pilotem, by zmusić go do zmiany kursu, jednak nie nawiązano połączenia. Podjęto decyzję o poderwaniu myśliwców Rafale, które miały zmusić pilota do opuszczenia strefy zakazu lotów.

Gdy myśliwce zbliżyły się do samolotu, jedna z maszyn rozpoczęła eskortowanie pilota na pobliskie lotnisko. Zauważono również, że pilot zrzuca z pokładu kilka paczek.

Mężczyzna ostatecznie wylądował na lądowisku Lanes w pobliżu Aubenas. Po zatrzymaniu maszyny rozpoczął ucieczkę.