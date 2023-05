Peru: Policja skonfiskowała kokainę w paczkach ze swastyką i nazwiskiem Hitlera

To pierwszy przypadek, gdy w Peru znaleziono kokainę w paczkach ze swastyką i flagą nazistowskich Niemiec.

Peru jest drugim największym na świecie producentem liści koki

Władze Peru szacują, że w kraju tym powstaje ok. 100 ton kokainy rocznie - większość trafia drogą morską do Europy, a niewielkie ilości trafiają drogą lotniczą do Boliwii, skąd wypływają do portów nad Oceanem Atlantyckim.



Peru jest drugim największym na świecie producentem liści koki - wynika z danych ONZ oraz drugim największym na świecie producentem kokainy - według danych służb amerykańskich.



Największym producentem kokainy na świecie jest Kolumbia.

Gram kokainy kosztuje w Europie kilkadziesiąt euro.