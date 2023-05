Jak Ryszard S. aparthotel budował. Powrót „bohatera” afery hazardowej

Dowody na to, że za budową stały łapówki od inwestora znaleziono - jak ustaliła „Rzeczpospolita” - dzięki kontroli operacyjnej. Ryszard S. i Piotr L. zostali aresztowani na trzy miesiące.

SKO do prokuratury

39-letni dziś Piotr L., burmistrz Dusznik w sprawę tej inwestycji zaangażował się zaraz po wygranych wyborach, już w 2014 r. - stworzony plan zagospodarowania przestrzennego otworzył drogę do budowy w Zieleńcu olbrzymiego aparthotelu. Kiedy mieszkańcy przypadkiem dowiedzieli się, że zamiast 300 miejsc powstanie 1000, złożyli w czerwcu 2019 r. odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Wtedy okazało się, że pod sygnaturą sprawy w urzędzie są dwie, różne decyzje burmistrza Piotra L. Przewodniczący złożył zawiadomienie do prokuratury, śledztwo przejęło CBA.

Spółka od grudnia 2016 r. dysponowała jednak pozwoleniem na budowę wydaną przez dyrektora ze starostwa w Kłodzku i mimo iż została uchylona przez wojewodę (w czerwcu 2019 r.) a potem podtrzymana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w czerwcu 2022 r.) inwestycja w górach powstała.

Piotr L., beniaminek PiS

To nie jedyne kłopoty burmistrza Dusznik. Trzy miesiące przed zatrzymaniem przez CBA prokuratura w Świdnicy skierowała do sądu przeciwko niemu akt oskarżenia - zarzucono mu przekroczenie uprawnień w sprawie budowy na Jamrozowej Polanie rządowego Ośrodka Sportów Zimowych, w ramach Centralnego Ośrodka Sportu (nieprawidłowości wykryła NIK). Inwestycję osobiście wspierał Michał Dworczyk, były szef KPRM (do czerwca 2022 r. był pełnomocnikiem PiS na okręg wałbrzyski). Burmistrz L., choć do PiS nie należał, podpisał porozumienie programowe z przedstawicielami PiS ziemi kłodzkiej, w tym Dworczykiem.

Wsparcie to przełożyło się nie tylko na budowę państwowego COS. Gmina Duszniki otrzymała 18 mln zł na budowę systemu wodno-kanalizacyjnego - inwestycja w całości finansowana jest ze środków zewnętrznych t.j. Regionalny Program Operacyjny oraz Polskiego Ładu. Jak podnosili mieszkańcy i radni trudno nie zauważyć, że gmina nie poradzi sobie z odbiorem ścieków z olbrzymiego aparthotelu, który podwoi liczbę mieszkańców. Jak mówi Jarosław Kwolek, radny Dusznik w sezonie przyjeżdżają turyści a nadmiar ścieków przedostaje się do rzeki. Kiedy w 2021 r. „Rzeczpospolita” badała sprawę, gmina nie ukrywała, że system ma służyć inwestycjom. „Stara infrastruktura ściekowa Zieleńca od lat nie zaspokaja potrzeb rozwijającego się ośrodka. Zieleniec to dzisiaj narciarski kurort, który rozrósł się w niespodziewanie szybkim tempie (...) W Zieleńcu powstają obecnie dwa znacznych rozmiarów hotele. (...)” - odpisał nam urząd w Dusznikach.