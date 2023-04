Pięć ciał w domu w Chodzieży. Sprawca zbrodni miał popełnić samobójstwo

Prokuratura podała, że zostaną przeprowadzone sekcje zwłok wszystkich ofiar. Trwa ustalanie, kiedy dokładnie doszło do zbrodni w Chodzieży. - Teraz możemy powiedzieć, że najpierw zginęły osoby starsze, czyli rodzice sprawcy, a następnie (jego - red.) żona i kilkumiesięczne dziecko - powiedział w Polsat News Wawrzyniak.

Z ustaleń wynika, że zabójca posłużył się nożem. Na miejscu podczas oględzin zabezpieczono prawdopodobne narzędzie zbrodni.

Dlaczego 41-letni mężczyzna miał zabić członków swojej rodziny, a następnie odebrać sobie życie? - Na tę chwilę nie mamy informacji o motywie, będziemy to ustalać, próbować zrozumieć, dlaczego doszło do tej tragedii, do zbrodni zabójstwa, a potem do śmierci samobójczej sprawcy - mówił rzecznik poznańskiej prokuratury.