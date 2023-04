Holandia. Pielęgniarz podejrzany o zamordowanie 24 pacjentów z Covid-19

Trzydziestoletni pielęgniarz Theo V. pracował na oddziale chorób płuc w szpitalu Wilhelmina w Assen, małym mieście w północnej Holandii. Mężczyzna został zatrudniony w szpitalu zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem pandemii.



Prokuratura ujawniła, że pielęgniarz został aresztowany na początku tego tygodnia „pod zarzutem współudziału w śmierci pacjentów szpitala Wilhelmina”.

Jaka dokładnie była jego rola w śmierci pacjentów, a także do śmierci ilu z nich się przyczynił, policja i prokuratura nie chcą na razie mówić . Podejrzany został zatrzymany w ubiegły poniedziałek i w czwartek po południu doprowadzony do sędziego śledczego, który zdecydował o zatrzymaniu go w areszcie na co najmniej 14 dni. Podejrzany może kontaktować się jedynie ze swoim adwokatem.

Prokuratorzy odmówili podania szczegółów dotyczących liczby pacjentów, ale krewny pacjenta został poinformowany przez policję, że badane są co najmniej 24 zgony. Wszyscy zmarli byli leczeni na COVID-19.