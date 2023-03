28-latka postrzeliła śmiertelnie troje dzieci i trzech dorosłych pracowników szkoły, zanim sama zginęła z rąk policjantów - podają lokalne władze.



Motyw sprawczyni strzelaniny nie jest na razie znany. Wiadomo, że znaleziono przy niej szczegółowe plany szkoły, z zaznaczonymi punktami wejścia do budynku. 28-latka miała też pozostawić "manifest" i inne zapiski, które obecnie analizują śledczy.



Do tragedii doszło w Covenant School.



Jak podaje lokalna gazeta, powołując się na rzecznika policji, sprawczyni strzelaniny chciała, by identyfikować ją jako mężczyznę i do swojego opisu używała męskich zaimków.

Według policji sprawczyni strzelaniny nie była wcześniej karana.



W wywiadzie dla NBC komendant Drake stwierdził, że do strzelaniny mogło dojść w związku z "urazą", jaką sprawczyni żywiła „z powodu konieczności chodzenia do tej szkoły” w przeszłości.



Komendant policji nie sprecyzował o jaką urazę może chodzić, ani czy może mieć ona coś wspólnego z identyfikacją płciową sprawczyni lub chrześcijańskim charakterem szkoły. Dodał, że szkoła była świadomie wybrana jako cel ataku, ale ofiary wewnątrz szkoły były wybierane przypadkowo.



W momencie ataku na szkołę 28-latka była uzbrojona w karabin półautomatyczny i dwa pistolety.



Ofiary strzelaniny to troje 9-letnich uczniów - Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, i William Kinney oraz troje pracowników szkoły - 61-letni Mike Hill, 61-letnia Cynthia Peak i 60-letnia Katherine Koonce. Ta ostatnia była dyrektorką szkoły.



Prezydent Joe Biden, po strzelaninie, zaapelował do Kongresu, by "zrobił więcej, aby powstrzymać przemoc z użyciem broni".



W 2023 roku doszło w USA do 89 strzelanin w szkołach - rozumianych jako sytuacje, w których na terenie szkoły dochodzi do oddania strzału z broni palnej. W 2022 roku takich incydentów było 303 - najwięcej w historii gromadzenia danych przez stronę K-12 School Shooting Database, która od 1970 roku gromadzi informacje na temat przypadków, w których w szkołach dochodzi do użycia broni palnej.



Covenant School, założona w 2001 roku, to szkoła duszpasterstwa Covenant Presbyterian Church w Nashville, uczęszcza do niej około 200 uczniów