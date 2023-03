Łącznie 181 grup przestępczych działających w ubiegłym roku zostało rozbitych przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Nie specjalizują się, jak kiedyś, wyłącznie w jednym obszarze nadużyć, ale „wchodzą” we wszystko, co przynosi zyski – wynika z raportu tej formacji za ubiegły rok.

Reklama

– Profil działalności takich grup jest obecnie płynny, o czym świadczy chociażby to, że sprawcy nastawieni kiedyś wyłącznie na stricte kryminalną działalność, jak np. lider dawnego gangu pruszkowskiego „Słowik”, angażują się także w przestępstwa gospodarcze, jak np. oszustwa VAT-owskie – mówi „Rzeczpospolitej” Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Spośród 181 grup (o cztery więcej niż rok wcześniej) 90 proc. stanowiły rodzime (skala podobna jak w 2021 r.), za to przybyło gangów o charakterze międzynarodowym – było ich 20, o 6 więcej niż w 2021 r.

Policjanci CBŚP zebrali dowody obciążające niemal 3,9 tys. osób, a ponad połowie z nich zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej – przy czym 249 z grup międzynarodowych (to o 50 więcej niż rok wcześniej).

Reklama

Co ciekawe, zarzutów za działanie w gangu nie dostała w zeszłym roku ani jedna osoba z grup rosyjskojęzycznych, gdy w 2021 r. było ich 11. Wygląda na to, że po wybuchu wojny zostały one mocno przetrzebione. – Obywateli rosyjskich, także tych z nielegalnych struktur, jest znacznie mniej – przyznają policjanci.

W sumie 216 liderów dostało zarzuty kierowania grupami.

Z czego obecnie żyje zorganizowana przestępczość?

Nadal stawia na narkobiznes, tyle że coraz częściej robiąc interesy „ponad granicami”. Z 11 ton odebranych gangom w ub.r. narkotyków aż jedną czwartą CBŚP przejęło poza krajem, współpracując z policją hiszpańską, holenderską, niemiecką, czeską i brytyjską.

Głównie z Polaków, ale działających w wielu krajach europejskich, składała się międzynarodowa grupa, która przemycała haszysz z Afryki do Hiszpanii, a potem ciężarówkami do innych państw UE – miała dostarczyć łącznie aż 10 ton haszyszu. Jeden szef wpadł w Hiszpanii, drugi w Danii (obaj to Polacy). – Aby ustalić wszystkich członków grupy i sposób ich działania, policjanci ściśle współpracowali z hiszpańską jednostką Ocon Sur Guardia Civil i innymi służbami krajów europejskich, przy wsparciu Europolu i oficera łącznikowego w Madrycie – zaznacza.

Reklama

Gangi angażują się mocno w produkcję narkotyków syntetycznych – w ub.r. CBŚP rozbiło 42 takie laboratoria (i 20 plantacji konopi, w 2021 r. – 43). „Zabezpieczono również prekursory narkotykowe i chemikalia, służące do produkcji środków odurzających i substancji psychoaktywnych, co uniemożliwiło wytworzenie ogromnych ilości narkotyków”. Ostatnio w laboratorium, gdzie produkowano substancję psychotropową (klefedron), policjanci przejęli 100 litrów gotowego narkotyku, wartego ok. 3 mln zł. – O szkodliwości produkowanych tam narkotyków świadczy fakt, że zatrzymani na gorącym uczynku trzej mężczyźni „pracowali” w maskach – wskazuje insp. Jurkiewicz.

Czytaj więcej Społeczeństwo Przesyłka konduktorska zaczęła syczeć. Zamiast elektroniki kobieta wysłała węża Policjanci z Gliwic zostali wezwani do pociągu z Katowic do Szczecina z powodu przesyłki konduktorskiej, która miała zawierać elektronikę, ale nagle zaczęła się ruszać, a nawet... syczeć.

Z kolei grupy nastawione na przestępczość kryminalną najczęściej zajmowały się nielegalną produkcją i handlem bronią i amunicją (przejęto blisko 600 sztuk broni – rok wcześniej 760), kradzieżami luksusowych samochodów oraz uprowadzeniami dla okupu – podaje raport CBŚP.

Gangi przywiązują dużą wagę do legalizowania lewych zysków, o czym świadczy skala podejrzanych o pranie pieniędzy – w ub.r. 755 osobom ogłoszono ponad tysiąc zarzutów.

Zajęto im majątki warte przeszło 760 mln zł, to wzrost o 56 mln zł. Najczęściej – pieniądze w gotówce, skrytkach bankowych, na kontach oraz nieruchomości.