Biuro gubernator wydało oświadczenie, informując, że Ivey poprosiła prokuratora generalnego Steve'a Marshalla o wycofanie wniosków o wyznaczenie terminów egzekucji dla dwóch więźniów i zażądała, aby Departament Więziennictwa dokonał pełnego przeglądu stanowego procesu egzekucji.

Ivey poprosiła również, aby Marshall nie zabiegał o dodatkowe terminy egzekucji dla innych więźniów z celi śmierci do czasu zakończenia przeglądu.

Decyzję podjęto po niezakończonej egzekucji Kennetha Eugene'a Smitha, co było kolejnym takim przypadkiem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

- Dla dobra ofiar i ich rodzin, musimy to naprawić - powiedziała gubernator.

Egzekucja Joe Nathana Jamesa Jr. w Alabamie trwała kilka godzin z powodu problemów z założeniem kroplówki.

We wrześniu stan odwołał zaplanowaną egzekucję Alana Eugene'a Millera z powodu trudności z odnalezieniem żył. Miller złożył w tej sprawie skargę, w której napisał że pracownicy więzienia kłuli go igłami przez ponad godzinę, a w pewnym momencie zostawili go zawieszonego pionowo na noszach, zanim ogłosili, że przerywają. Urzędnicy więzienni utrzymują, że opóźnienia były wynikiem starannego przestrzegania procedur przez państwo.

Alabama w 2018 roku odwołała egzekucję Doyle'a Hamma z powodu problemów z podłączeniem linii dożylnej. Hamm miał uszkodzone żyły z powodu chłoniaka, zapalenia wątroby i zażywania narkotyków w przeszłości. Hamm zmarł później w więzieniu z przyczyn naturalnych.