Kilka dni temu funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali pięciu funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnionych w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, dwóch z nich nadal jest w czynnej służbie – zostali zawieszeni.

Reklama

Precedensowa sprawa

Zatrzymania dokonano na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, która postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej organizującej nielegalne gry hazardowe.

209 nielegalnych automatów miała mafia na terenie Śląska

Sprawa jest precedensowa, bo dotyczy dwóch grup przestępczych zajmujących się nielegalnym hazardem, z którą współpracowało co najmniej 35 funkcjonariuszy KAS. Wszyscy pracowali w komórce organizacyjnej zajmującej się zwalczaniem nielegalnego hazardu. Według naszych informacji przychodzili na kontrole do punktów, w których odbywały się nielegalne zakłady na maszynach. – Jak gdyby nigdy nic pobierali sporą ilość gotówki z urządzeń – twierdzi nasze źródło. Dlatego postawiono im m.in. zarzuty przywłaszczania środków finansowych zabezpieczanych w zatrzymywanych automatach do gier losowych i tym samym usuwania dowodów przestępstw karnoskarbowych.

Prokuratura Krajowa twierdzi także, że „podejrzani ostrzegali organizatorów nielegalnego hazardu o planowanych kontrolach lokali celem uniknięcia zajmowania maszyn i likwidacji lokali oraz o sposobach unikania odpowiedzialności karnej”. W efekcie kontrolowane automaty nie wykazywały nielegalnej gotówki poza wykazaną, opodatkowaną kwotą. Skala jest ogromna – mafia miała na terenie Śląska blisko 40 punktów, w których działało 209 nielegalnych automatów o wartości ok. 6 tys. zł każdy oraz ruletka do gry.

Reklama

Według śledczych proceder współpracy funkcjonariuszy z mafią hazardową na Śląsku trwał co najmniej od stycznia 2018 r.

Długa inwigilacja

Czterech z zatrzymanych zostało aresztowanych, wobec jednej prokurator zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 30 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Czytaj więcej Przestępczość Złodzieje rzadziej polują na cudze auta Spadła liczba kradzieży samochodów, także w dużych aglomeracjach. Jednak coraz częściej kradzione są auta drogie, bezkluczykowe, które już w częściach trafiają na internetowe giełdy.

Dwie grupy działały m.in. na terenie Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Myszkowa i Będzina. Jak twierdzi prokuratura, struktury grup były bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane – w każdej istniał stały podział zadań i ról przypisany do poszczególnych członków. Według Prokuratury Krajowej funkcjonowanie lokali na automatach bez koncesji nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca ze skorumpowanymi funkcjonariuszami służby celnej, którzy nie tylko ostrzegali organizatorów hazardu o planowanych kontrolach, ale także instruowali, jak mają się oni zachować, aby uniknąć zajmowania maszyn i likwidacji lokali.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

Ani prokuratura, ani Ministerstwo Finansów nie odpowiedzą na pytania, jak służby wpadły na trop skorumpowanych funkcjonariuszy. Nieoficjalnie wiadomo, że BIW, które powołano do tego, by ścigało nieuczciwych funkcjonariuszy resortu finansów, inwigilowało grupę od dłuższego czasu. „Szef KAS zapewnia ochronę form, środków i metod wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze. Udzielenie informacji dotyczących tych czynności może nastąpić wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora, skierowane z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia, w związku z prowadzonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. W związku z powyższym BIW nie ujawnia informacji o prowadzonych sprawach” – tłumaczy nam Ministerstwo Finansów.

Rocznie miliardowe straty

Śledztwo to największa tego typu sprawa prowadzona na terenie kraju – objętych zarzutami jest już 110 osób, w tym 30 byłych funkcjonariuszy KAS. Kiedy rok temu zatrzymywano czterech funkcjonariuszy KAS w ich mieszkaniach, ujawniono ukrytą w różnych miejscach gotówkę w kwocie ok. 700 tys. zł.

Reklama

Na nielegalnym hazardzie polski budżet państwa rokrocznie traci miliardy złotych – wskazała NIK w raporcie w 2019 r . Mimo zaostrzenia prawa od 2017 r. mafia nadal ma się dobrze.

Nowelizacja wprowadziła monopol państwa – ma go Totalizator Sportowy – na gry na automatach poza kasynami, a także na urządzanie gier hazardowych przez internet.

Jak wyliczył NIK, w sumie w latach 2016–2018 wykryto prawie 63 tys. nielegalnych automatów do gier. Na firmy nałożono ponad 25 tys. kar na kwotę prawie 750 mln zł.