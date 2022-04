„Popełniłeś przestępstwo po tym, jak w internecie oglądałeś filmy z pornografią dziecięcą” – tej treści informacje o wezwaniach na policję w związku z rzekomo trwającymi sprawami trafiły do skrzynek mailowych internautów. Oszuści dają adresatom 24 godziny na odpowiedź i ostrzegają, że w razie jej braku prześlą „raport” do sędzi „Małgorzaty Marii Gersdorf”, by wydała „nakaz aresztowania i wpisania do rejestru przestępców seksualnych”.

– Metoda podszywania się pod policję i znane osoby nie jest nowa, tyle że wciąż uaktualniana. Przestępcy obserwują rzeczywistość i nawiązują do bieżących wydarzeń, wykorzystując personalia osób publicznych – wskazuje Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Cel: zainfekować komputer i wykraść cudze dane osobowe.

Nazwiska prawdziwe...

Rozsyłane mailem treści trącą fałszem, ale mogą zaskakiwać. Ma je firmować Paweł Dzierżak, przedstawiany jako „Dyrektor Policji, Naczelnik Wydziału Internetowego Biura Ochrony Młodzieży w Warszawie (BPM) we współpracy z Catherine de Bolle, Szefową Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL)”.

Odbiorca maila dowiaduje się, że jego komputer został przejęty przez firmę, która zajmuje się „pornografią dziecięcą, pedofilią, cyberpornografią, ekshibicjonizmem, handlem ludźmi na tle seksualnym”, i że trwa wobec niego kilka „postępowań sądowych”, bo wszedł na stronę z pornografią dziecięcą, co zarejestrował „wywiad internetowy”.

Jest 24-godzinne ultimatum, by się do tego odnieść, bo potem sprawa trafi „do pani Małgorzaty Marii Gersdorf, sędziego sądu, w celu wydania nakazu aresztowania i zatrzymania” – osoba zostanie wpisana rejestru przestępców seksualnych, dowiedzą się o niej stowarzyszenia „antypedofilskie” i media.

Podpisany pod treścią Paweł Dzierżak to komendant stołecznej policji, przywołana Catherine de Boll jest dyrektorem wykonawczym Europolu, a prof. Małgorzata Gersdorf – byłą I prezes Sądu Najwyższego – oszuści wykorzystali więc dane autentycznych osób publicznych.

Policyjne Biuro ds. Cyberprzestępczości ostrzega: „Nawiązanie korespondencji może skutkować otrzymaniem plików lub linków, które mogą zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem, wykradającym dane osobowe lub doprowadzić do całkowitego zablokowania komputera. A za jego odblokowanie oszuści żądają okupu”.

Nowe formy ataków

Podobne maile oszuści kolportowali ok. trzy miesiące wcześniej – wtedy podszyli się pod komendanta głównego policji. – W obu tych sprawach prowadzone są czynności operacyjne – mówi Mariusz Ciarka. – Nie mamy zgłoszeń od osób oszukanych wskutek użycia ich danych – zaznacza.

Oszustwa, kradzież danych w celu wyłudzania pieniędzy to najczęstsze incydenty w sieci, zgłaszane do CERT Polska w NASK. Z niedawnego sondażu Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl wynika, że na początku pandemii co ósma osoba otrzymała podejrzany SMS, telefon lub e-mail, pod koniec – już co piąta. Najczęściej zachęcały do pobrania załącznika czy aplikacji.

– Walka w cyberprzestrzeni przybiera coraz nowe formy, fake newsów jest bardzo wiele, w różnych dziedzinach. Dobrze, że policja przestrzega, ale należy także takie sprawy nagłaśniać, żeby społeczeństwo chroniło się przed tego rodzaju przestępczymi zjawiskami. Należałoby podnieść granicę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – uważa prof. Brunon Hołyst, kryminolog.

Metoda podszywania się pod policję i znane osoby nie jest nowa, tyle że wciąż uaktualniana Mariusz Ciarka, rzecznik KGP

Z kolei dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, zaznacza: – Na pewno wzrosła skala cyberprzestępczości, czyli zarówno dezinformacji, mowy nienawiści, jak i zjawiska trollingu w sieci – wskazuje dr Kawecki.

Czy realnie przybyło cyberataków? – Liczba zgłoszeń incydentów w sieci, zwłaszcza w związku z wojną w Ukrainie, mającą także wymiar wojny informacyjnej w sieci, jest nieporównywalnie większa niż wcześniej. Trudno jednak stwierdzić, czy istotnie jest ich więcej, czy też zwiększyła się świadomość i częściej są zgłaszane – dodaje ekspert.