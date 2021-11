Do włamania, jak podaje Radio Gdańsk, doszło 11 listopada, gdy w kościele trwała popołudniowa msza św. z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Nieznany sprawca włamał się do plebanii przy Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku. Wszystko wskazuje na to, że złodziej wszedł do plebanii przez okno, po rozstawionym przy nim rusztowaniu.

Przeszukał dwa pokoje i ukradł z nich wartościowe rzeczy, głównie pieniądze. Ile? Tego nie wiadomo, ani policja, ani parafia nie ujawniają takich informacji.

Policja zabezpieczyła już monitoring i inne ślady pozostawione na miejscu włamania Przesłuchiwani są też świadkowie, którzy mogli widzieć włamywacza lub podejrzaną osobę w okolicy. Na miejsce sprowadzono psa tropiącego, który podjął ślad, ale po chwili go zgubił. Wiele wskazuje więc na to, że sprawca odjechał samochodem.

Archikatedra Oliwska to rzymskokatolicki kościół archikatedralny. Mieści się w dzielnicy Oliwa przy ul. Edmunda Nowickiego w Gdańsku.

Katedra jest najstarszym i najwspanialszym zabytkiem Pomorza Gdańskiego. Historia katedry zaczyna się w 1186 r. Właśnie w tym roku przybyli do Oliwy cystersi. W ciągu ponad 800 lat swojej historii jej bryła była przebudowywana, łącząc w sobie style od romańskiego przez gotyk. Najsłynniejszym zabytkiem katedry są niewątpliwie organy.

"Wszystkim, którzy wspierają Archikatedrę Oliwską – zwłaszcza ostatnio dobrym słowem - serdecznie dziękujemy" – podała dziś parafia w ogłoszeniach.

W niedzielę modlono się tam w intencji naszej Ojczyzny, a zwłaszcza żołnierzy, straży granicznej, policjantów i wszystkich pełniących służbę i pomagających na granicy.