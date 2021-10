Do napaści na małżeństwo w Oleśnicy doszło w piątek ok. godz. 18.30 przy ul. Krzywoustego.

Para stała na przystanku. 37-letni zaatakował najpierw 45-letnią kobietę. A w jej obronie stanął 49-letni mężczyzna.

- Sprawca, posługując się nożem o długości ostrza 10 cm, zadał mężczyźnie kilkukrotnie ciosy w okolice klatki piersiowej i jamy brzucha, a jego żonie co najmniej jeden cios w okolicach jamy brzusznej – mówi Małgorzata Dziewońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Dodała, że atak był przypadkowy, a sprawca nie znał osób, które zaatakował.

Mężczyznę przetransportowano do szpitala we Wrocławiu, natomiast kobieta przeszła operację w Oleśnicy.

- Trafiła do nas w stanie ogólnym ciężkim, we wstrząsie krwotocznym. Miała kilka ran jamy brzusznej. To były poważne, głębokie rany - mówiła jeszcze w sobotę po południu Gizela Jagielska, lekarka, która operowała 45-latkę. Kobieta nad ranem zmarła.

Wkrótce po zdarzeniu policja zatrzymała 37-latka, podejrzewanego o atak na małżeństwo. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady oraz dowody, w tym między innymi nóż.

Śledczy informowali, że przed rozpoczęciem czynności z zatrzymanym, muszą ustalić, czy w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Według nieoficjalnych doniesień, sprawca może mieć problemy psychiczne.

Norbert R. tłumaczył, że nóż z 10-centymetrowym ostrzem nosił przy sobie do obrony przed dziką zwierzyną

Wczoraj zatrzymany mężczyzna był przesłuchiwany. Usłyszał zarzuty usiłowania podwójnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

- Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych czynów, jednakże zaprzeczył aby jego zamiarem była chęć pozbawienia życia pokrzywdzonych – mówi prok. Dziewońska.

Dodała, że sprawca spotkał przypadkowo kobietę i mężczyznę, opluł ich samochód i wtedy doszło do sprzeczki.

Norbert R. tłumaczył, że nóż z 10-centymetrowym ostrzem nosił przy sobie do obrony przed dziką zwierzyną. Podejrzany nie był wcześniej karany.

Jeszcze wczoraj prokuratura złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Oleśnicy o zastosowanie wobec Norberta R. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Oleśnicy uwzględnił wniosek śledczych i zastosował wobec Norberta R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.