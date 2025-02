– Masło bez wątpienia jest najbardziej poszukiwanym produktem promocyjnym, co potwierdzają kolejne raporty Grupy Blix – trend te utrzymuje się od początku 2024 roku. Zjawisko to nie powinno dziwić, gdyż jest to produkt, który kupowany jest przez większość konsumentów i drastycznie drożeje w ostatnim czasie – mówi Piotr Biela z Grupy Blix. – Jest to efekt rosnących cen surowców w Europie i na rynkach światowych. Rosnące ceny masła nie idą jednak w parze z rosnącymi marżami sieci handlowych czy producentów. Wręcz przeciwnie – sieci starając się ograniczyć wzrost cen masła, rezygnują z dużej części swojej marży, budując atrakcyjność oferty dla klienta – dodaje.

– To znaczący wzrost, który odzwierciedla globalne i lokalne napięcia inflacyjne – uzupełnia Julita Pryzmont z agencji Hiper-Com Poland. – Główne przyczyny to rosnące koszty surowców, energii oraz logistyki. Konsumenci powinni przygotować się na to, że jeśli sytuacja rynkowa się nie ustabilizuje, ceny mogą nadal rosnąć, choć dynamika wzrostu może ulec spowolnieniu. Wpływ na przyszłe ceny będą miały także globalne trendy w produkcji mleka, polityka rolna, kursy walut oraz ewentualne zmiany w strategiach handlowych sieci detalicznych. Sytuacja na rynku masła jest więc dynamiczna – tłumaczy.

Ceny w górę, a promocji ubywa

W styczniu sieci handlowe zorganizowały o 11,6 proc. mniej promocji na masło niż rok wcześniej. Najmocniej, bo o 22,7 proc., ich liczbę ograniczyły supermarkety, a w sieciach typu convenience spadek wyniósł 21,9 proc. Tylko dyskonty zanotowały wzrost liczb promocji na masło

o 12,5 proc.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy „Bo nikt nie zabije żony po czekoladzie”. Zakazu reklamy piwa chce 48 tys. osób Petycję do minister zdrowia Izabeli Leszczyny podpisało 48 tys. osób, z wnioskiem, by zakazać możliwości reklamowania piwa. Dlaczego? 40 proc. dzieci w pieczy zastępczej jest tam z powodu alkoholizmu rodziców. Reklama piwa w Polsce jest warta 174 mln zł rocznie.

– Masło jest jednym z produktów najczęściej znajdujących się w koszykach klientów, dlatego regularnie oferujemy ten produkt w cenach promocyjnych, utrzymując liczbę promocji na dotychczasowym poziomie, chcąc umożliwić kupującym realne oszczędności – mówi Paweł Szelerski, dyrektor kategorii w sieci Biedronka. W sklepach tej sieci można było kupić masło nawet o 37 proc. taniej od ceny regularnej. – Klienci przyzwyczaili się już, że w każdym okresie przedświątecznym ułatwiamy im przygotowania do świąt, dlatego tradycyjnie będą mogli znaleźć podstawowe produkty w atrakcyjnych cenach również przed Wielkanocą – dodaje.