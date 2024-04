FAO: ceny żywności wzrosły w marcu po 7 miesiącach spadku

27,7 pkt (20 proc.) względem marca 2023. Był to trzeci kolejny spadek głównie na skutek dużej konkurencji w eksporcie Unii Europejskiej, Rosji i USA. Duża podaż, anulowany zakup pszenicy przez Chiny w Australii i USA wywarły presję na ceny, a pomyślne perspektywy plonów w Rosji i USA też zrobiły swoje. Ceny kukurydzy minimalnie wzrosły z powodu większego zainteresowania Chin, gdy Ukraina i inne kraje miały problemy logistyczne. Wzrost cen został jednak zmniejszony na skutek trwających żniw kukurydzianych w Argentynie i Brazylii. Co do innych zbóż, to jęczmień staniał, a sorgo zdrożało. Wskaźnik cen ryżu zmalał o 1,7 proc. głównie na skutek mniejszego popyty w imporcie.

Reklama

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Wrócił VAT na żywność. Ceny pójdą w górę Duże sieci handlowe prowadzą teraz akcje zamrażające podwyżki, ale ceny prędzej czy później i tak wzrosną. Powrót VAT dotyczy podstawowych produktów, więc wzrost cen odczują wszyscy.

Wskaźnik cen olejów roślinnych wyniósł 130,6 pkt, zwiększył się o 9,7 pkt (8 proc.) do poziomu najwyższego od roku. Zdrożały wszystkie cztery rodzaje oleju — palmowy, bo mniejsza sezonowo produkcja zbiegłą się z dużym popytem w Azji Płd. -Wsch, sojowy z powodu nadal dużego popytu na dodatki do biopaliwa zwłaszcza w USA i Brazylii, słonecznikowy i rzepakowy na skutek rosnącego popytu w imporcie. Na wzrost cen wpłynęły także wyższe ceny ropy naftowej.

Wskaźnik cen nabiału wyniósł 124,2 pkt, o 3,5 pkt (2,9 proc.) więcej niż w lutym; był to szósty kolejny wzrost, ale wskaźnik ten był niższy o 11,1 pkt (8,2 proc.) niż w marcu rok wcześniej. Najbardziej zdrożały sery z powodu stałego dużego popytu w Azji, większej sprzedaży w Europie Zachodniej w okresie świąt i okresowego spadku produkcji w Oceanii. Masło też zdrożało niezależnie od mniejszego popytu w Azji, głównie na skutek dużego sezonowego popytu i nieco mniejszych rezerw w Europie. Z kolei ceny pełnotłustego mleka w proszku zmalały po 5 5 miesiącach wzrostu, bo zmalał popyt mimo mniejszej produkcji w krajach Oceanii. Chude mleko w proszku było też tańsze na skutek mniejszego chwilowego popyty, ale rynki zachowały spokój.