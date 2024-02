Polacy coraz chętniej kupują droższe wina

– Sądy w ciągu ostatnich dwóch lat wydały wyroki, z których wynika jednoznacznie, że ustawa nie wyklucza takiej możliwości. Sprawa powinna więc zostać ostatecznie uregulowana tak, by sklepy mogły prowadzić sprzedaż przez internet w sposób kontrolowany i w pełni bezpieczny – mówi Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. – Liczymy na to, że nowy rząd jak najszybciej podejmie i uporządkuje ten temat. Jest on szczególnie ważny dla małych, regionalnych winiarni i miodosytni, które ze swoimi niszowymi produktami mogą za pośrednictwem tego kanału dotrzeć do szerszego grona konsumentów – dodaje.

– Przeciwnicy argumentują, że taka forma handlu zwiększy spożycie. To nonsens. Eksperci uważają, że czynnikiem zwiększającym spożycie jest łatwa dostępność alkoholu, a to akurat nie dotyczy internetu, bo na realizację zamówienia czeka się dwa–trzy dni – dodaje Paweł Gąsiorek.

Ważną sprawą jest także kwestia cydru. – Mamy nadzieję, że nowy rząd wprowadzi akcyzę 0 proc. na cydry i perry, co pozwoli na rozwój tego segmentu rynku, a także poprawi sytuację polskich sadowników, od których przecież pozyskujemy jabłka do wytwarzania naszego cydru – mówi Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex. – Polska, jako największy producent jabłek w UE, ma duży potencjał do stania się liderem w produkcji oraz sprzedaży cydru i perry na świecie. Dobrze by było tego nie zmarnować – dodaje.