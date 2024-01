Ceny żywności w 2023 roku niższe, ale ciągle wysokie

Sytuację na światowych rynkach żywności śledzi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Indeks FAO najniżej od dwóch lat

Właśnie ogłosiła, że wyznaczany przez nią indeks światowych cen żywności dla całego 2023 r. sięgnął 124 pkt. To o 19,7 pkt., czyli o 13,7 proc. mniej od średniej z 2022 r., gdy po napaści Rosji na Ukrainę ceny żywności eksplodowały, a ich indeks ustanowił historyczny rekord na poziomie 143,7 pkt. Ale zeszły rok był też lepszy niż 2021 r., gdy skutki pandemii podbiły ceny, a w ślad za nimi i indeks FAO do 125,7 pkt. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że ceny żywności były w zeszłym roku nadal bardzo wysokie. Dość wspomnieć, że w latach 2015-2020 indeks FAO wahał się między 90 a 100 pkt.

W zeszłym roku szczególnie mocno odczuwaliśmy wzrosty cen cukru. Ich wyznaczany przez FAO subindeks za cały 2023 r. sięgnął 145 pkt. i był aż o 30,5 pkt. wyższy niż średnio w 2022 r. Był też najwyższy od 2011 r., głównie z powodu obaw związanych ze światowym bilansem cukru, czyli nierównowagą pomiędzy produkcją i spożyciem tego surowca.

Ceny pozostałych czterech podstawowych grup surowców i produktów żywnościowych, których subindeksy wyznacza FAO, były w minionym roku niższe niż rok wcześniej. Niektóre bardzo znacząco. O blisko 1/3 w dół poszedł subindaks cen olejów roślinnych – ze 187,8 pkt. do 126,3 pkt. To najniższy pułap od trzech lat. Mocno spadły też ceny produktów mlecznych. Ich subindeks za 2023 r. wyniósł 118,8 pkt., podczas gdy rok wcześniej było to aż 142,4 pkt. Dużą przecenę na giełdach światowych zanotowały też zboża. Ich subindeks zjechał ze 154,7 pkt. do 130,9 pkt. Spadki cen zanotowano też w minionym roku na rynkach mięsa, choć tu nie były tak spektakularne. Subindeks mięsa spadł w zeszłym roku do 114,6 pkt., ze 118,8 pkt. rok wcześniej.