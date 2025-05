„Po konsultacji z NVWA i zgodnie z obowiązującymi procedurami, Haribo wydało ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa” – poinformowała rzeczniczka, apelując: „Nie jedzcie tych słodyczy”. Firma określiła incydent jako „poważny”. „Bezpieczeństwo naszych konsumentów jest naszym najwyższym priorytetem” – zapewnił wiceprezes ds. marketingu, Patrick Tax. Jednocześnie podkreślił, że chodzi o „ograniczoną liczbę przypadków”.

Haribo ściśle współpracuje z policją, by wyjaśnić przyczyny „skażenia”.

Haribo prosi o odesłanie skażonych słodyczy

Firma poinformowała, że problem dotyczy jednokilogramowych opakowań żelków „Happy Cola” z datą ważności do stycznia 2026 r. Haribo poprosiło konsumentów, by nie zwracali produktu do sklepu, lecz odesłali go bezpośrednio do firmy. Zapewniono, że wszyscy otrzymają zwrot pieniędzy za odesłane słodycze.

Produkty „Happy Cola” to klasyka w ofercie Haribo. Małe żelki w kształcie butelek coli dostępne są na rynku od dziesięcioleci.