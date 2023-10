Inwestorzy przestali wierzyć w Nestle, przez nowy lek na otyłość

Ich rękawiczkę kojarzy każda kobieta, która miała dość płynów do demakijażu i nadmiaru wacików. Ewa Dudzic i Monika Żochowska stoją za sukcesem firmy Phenicoptere, której sztandarowym produktem jest rękawiczka do demakijażu GLOV®. Jaka wyglądała ich niełatwa droga do sukcesu i jak radzą sobie z wyzwaniami?