Rewolucja w McDonald’s: koniec samoobsługowych automatów z napojami

Sieć ogłosiła niedawno także inną poważną zmianę, zwaną „CosMc” – nową lokalizacją o małym formacie, obejmującą zmniejszoną salę jadalną. - W całych Stanach Zjednoczonych jest wiele miejsc, w których jesteśmy znacznie słabo rozwinięci w stosunku do dzisiejszej liczby mieszkańców – powiedział analitykom dyrektor generalny Chris Kempczinski w czerwcu. - To otwiera przed nami całą gamę możliwości rozwoju, do których możemy dążyć - dodał.

McDonald’s nie ujawnił dalszych szczegółów na temat koncepcji „CosMc”. Inne sieci, w tym Chipotle, Taco Bell i Starbucks, również eksperymentują z wymyślaniem na nowo swoich projektów.