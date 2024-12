Państwowa Straż Łowiecka, która jest odpowiedzialna m.in. za zwalczanie kłusownictwa, przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa zawnioskowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o nowe uprawnienia. Resort przychylił się do tych oczekiwań, proponując umożliwienie strażnikom Państwowej Straży Łowieckiej nakładania grzywien w postaci mandatu karnego za wykroczenia z art. 161-163 Kodeksu wykroczeń. Chodzi o nieuprawniony wjazd do lasu pojazdem silnikowym, np. quadem, zaprzęgowym lub motorowerem (art. 161), zanieczyszczanie lasu (art. 162), a także rozgarnianie ściółki i niszczenie grzybów lub grzybni (art. 163), co sprecyzowano w opublikowanym we wtorek 10 grudnia projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

- Nadanie strażnikom łowieckim dodatkowych uprawnień jest jednym z postulatów Straży Łowieckiej, które przedstawiliśmy wiceministrowi klimatu i środowiska Mikołajowi Dorożale podczas posiedzenia zespołu do spraw reformy łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jesteśmy jedną z nielicznych formacji, która - oprócz Straży Leśnej - najczęściej pilnuje przestrzegania w lasach przepisów prawa, działamy na terenach obwodów łowieckich, dlatego uzasadnione jest nadanie nam takich uprawnień - mówi Piotr Szczygieł, komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy, który w imieniu wszystkich komendantów w Polsce został oddelegowany do prowadzenia rozmów w trakcie posiedzeń zespołu.

Jak dodaje, Straż Łowiecka chce się rozwijać oraz rozbudowywać. Obecnie w całej Polsce jest zaledwie 69 funkcjonariuszy. Także w te kwestii strażnicy łowieccy zwrócili się do ministra klimatu i środowiska, wnioskując o rozbudowanie istniejących oraz stworzenie nowych jednostek Straży Łowieckiej w kolejnych miastach, wraz z utworzeniem nowych etatów dla strażników.

Wzrośnie liczba kontroli w lasach, zmniejszy się liczba nielegalnych rajdów quadami lub crossami

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, zwiększony monitoring oraz kontrole przyczynią się do wzmocnienia porządku publicznego i będą odstraszać przed popełnianiem takich wykroczeń. Resort wskazuje, że nielegalne wjazdy quadami i crossami do lasu w miejscach, w których jest to niedozwolone są nasilającym się problemem. W 2021 r. ujawniono 36 303 takich wykroczeń, a w 2022 r. – 50 044. Wskutek nielegalnych rajdów często uszkodzone zostaje runo leśne, gleba, ale także drogi leśne. Hałas przeszkadza także zwierzętom.