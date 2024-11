Sejm zdecydował w sprawie częściowej depenalizacji aborcji. Co dalej z projektem?

Mowa o projekcie nowelizacji kodeksu karnego autorstwa grupy posłów Lewicy, KO i Trzeciej Drogi. Przedstawione w nim propozycje powtarzają w większości założenia projektu częściowo dekryminalizującego aborcję, który przepadł w Sejmie w lipcu. W środę przeprowadzono pierwsze czytanie tych przepisów. O ich odrzucenie w całości zawnioskowali wtedy posłowie PiS oraz Konfederacji.

Sejm nie zgodził się jednak na to. Za odrzuceniem tego projektu zagłosowało w piątek 216 posłów, 232 było przeciw, a cztery osoby wstrzymały się od głosu. Oznacza to, że przepisy te będą nadal procedowane. Trafią teraz do prac w sejmowej komisji nadzwyczajnej.

Nowa ustawa dotycząca aborcji. Co zawiera projekt?

Projekt uchyla par. 1 i par. 2 art. 152 k.k. Zgodnie z pierwszym z nich, za przerywanie ciąży za zgodą kobiety poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, grozi do trzech lat więzienia. Natomiast drugi z tych przepisów zakłada taką samą karę za pomoc ciężarnej w usunięciu ciąży lub jej do tego nakłanianie.

Oznacza to, że pomoc w doprowadzeniu do przerwania ciąży albo nakłanianie do tego nie byłoby karane. Kary nie poniosłaby też osoba przeprowadzająca aborcję za zgodą kobiety jeśli od początku ciąży nie upłynęło 12 tygodni.