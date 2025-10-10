Aktualizacja: 10.10.2025 12:20 Publikacja: 10.10.2025 11:08
W środę 7 października, po ośmiu latach sądowych batalii i kilku nieudanych próbach w ostatnich miesiącach, zarządca rzymskiej Antico Caffè Greco został poddany eksmisji. Lokal, pozbawiony zabytkowego umeblowania i dzieł sztuki, został opieczętowany przez urzędników sądowych przy asyście karabinierów. Kiedy mieszkańcy Rzymu oraz odwiedzający miasto turyści z całego świata będą mogli spodziewać się ponownego otwarcia drugiej najstarszej kawiarni we Włoszech?
– Teraz priorytetem jest przeprowadzenie prac wewnętrznych i natychmiastowe otwarcie lokalu, nawet w styczniu lub lutym – powiedział komisarz właściciela kamienicy Antonio Maria Leozappa, cytowany przez włoski dziennik „Il Messaggero”.
W związku z planami Szpitala Izraelickiego, będącego właścicielem kamienicy i tym samym lokalu w którym mieści się kawiarnia, konieczne będzie ogłoszenie przetargu na jej prowadzenie. Jak pisaliśmy już w rp.pl, drugą najstarszą kawiarnię we Włoszech przed likwidacją chroni dekret ministra edukacji z 1953 roku, wydany na w oparciu o przedwojenną ustawę. Na jego podstawie kawiarnia Antico Caffè Greco została uznana za obiekt o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury miasta, a tym samym objęta szczególną ochroną. Ochrona ta zakłada m.in. nienaruszalność jej zabytkowego umeblowania.
– Najemcy przenieśli zabytkowe wyposażenie Antico Caffè Greco, powołując się na względy konserwatorskie – niemniej, restrykcje dotyczące mebli i obrazów nakazują ich zwrot na pierwotne miejsce – stwierdził cytowany przez Corriere della Sera prawnik Ugo Limentani, reprezentujący Szpital Izraelicki.
Sprawa ma swój początek w 2017 roku, kiedy to wygasła umowa najmu między zarządcą kawiarni a Szpitalem. W ramach propozycji nowej umowy Szpital Izraelicki zdecydował się na drastyczne podniesienie czynszu – z zaledwie 17 tys. euro miesięcznie do ponad dziesięciokrotnie większej kwoty 180 tys. euro. Stało się to przyczynkiem do sporu sądowego, w ciągu którego wydano łącznie pięć orzeczeń i który zakończył się niekorzystnym dla zarządcy orzeczeniem Sądu Najwyższego w 2024 roku – nakazem eksmisji.
Jak w rozmowie z włoską agencją Adnkronos stwierdził Carlo Pellegrini – prawnik, który wraz z żoną wynajmował dotychczas słynną kawiarnię – jest to „piłatowa decyzja, ponieważ z jednej strony stwierdza, że nie można zabronić właścicielowi dokonania eksmisji, a z drugiej strony podkreśla obowiązek pozostawienia Caffè Greco na miejscu, ze względu na historyczno-kulturowe znaczenie kawiarni”.
Źródłem kontrowersji wokół procesu, jaki od lat toczył się między właścicielem budynku a zarządcą kawiarni, była obawa przed likwidacją kawiarni pomimo wspomnianego dekretu. Wątpliwości co do intencji Szpitala Izraelickiego podnosił m.in. włoski polityk i publicysta Domenico Gramazio: podkreślał, że instytucja nie przyjęła niższej niż 180 tys. euro, ale nadal bardzo dla niej korzystnej oferty czynszu, złożonej przez dotychczasowych najemców.
– Szpital Izraelicki wolałby zatonąć, byle nie przyjąć ratującej go oferty, tylko po to, by wyprzeć Antico Caffè Greco – stwierdził. Jego zdaniem, Szpital chce zwolnić przestrzeń „by znów spekulować, by otworzyć kolejny luksusowy butik”.
Do obaw tych odniósł się sam Szpital Izraelicki.
– Zamknięcie Caffè Greco nigdy nie było rozważane i byłoby niezgodne z prawem. Szpital Izraelicki uszanuje historyczną i kulturową wartość, jaką ten prestiżowy budynek ma dla miasta – zapewniali właściciele kamienicy w rozmowie z rzymskim Corriere della Sera.
