W środę 7 października, po ośmiu latach sądowych batalii i kilku nieudanych próbach w ostatnich miesiącach, zarządca rzymskiej Antico Caffè Greco został poddany eksmisji. Lokal, pozbawiony zabytkowego umeblowania i dzieł sztuki, został opieczętowany przez urzędników sądowych przy asyście karabinierów. Kiedy mieszkańcy Rzymu oraz odwiedzający miasto turyści z całego świata będą mogli spodziewać się ponownego otwarcia drugiej najstarszej kawiarni we Włoszech?

Antico Caffè Greco. Powrót drugiej najstarszej kawiarni we Włoszech nie wcześniej niż w przyszłym roku

– Teraz priorytetem jest przeprowadzenie prac wewnętrznych i natychmiastowe otwarcie lokalu, nawet w styczniu lub lutym – powiedział komisarz właściciela kamienicy Antonio Maria Leozappa, cytowany przez włoski dziennik „Il Messaggero”.

W związku z planami Szpitala Izraelickiego, będącego właścicielem kamienicy i tym samym lokalu w którym mieści się kawiarnia, konieczne będzie ogłoszenie przetargu na jej prowadzenie. Jak pisaliśmy już w rp.pl, drugą najstarszą kawiarnię we Włoszech przed likwidacją chroni dekret ministra edukacji z 1953 roku, wydany na w oparciu o przedwojenną ustawę. Na jego podstawie kawiarnia Antico Caffè Greco została uznana za obiekt o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury miasta, a tym samym objęta szczególną ochroną. Ochrona ta zakłada m.in. nienaruszalność jej zabytkowego umeblowania.

– Najemcy przenieśli zabytkowe wyposażenie Antico Caffè Greco, powołując się na względy konserwatorskie – niemniej, restrykcje dotyczące mebli i obrazów nakazują ich zwrot na pierwotne miejsce – stwierdził cytowany przez Corriere della Sera prawnik Ugo Limentani, reprezentujący Szpital Izraelicki.