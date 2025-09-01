Do jej gości należeli słynni filozofowie i pisarze – Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Stendhal czy James Joyce – oraz kompozytorzy, tacy jak Bizet, Brahms, Liszt i Wagner. Stałym bywalcem otwartej w 1760 roku kawiarni Antico Caffè Greco był zaś Cyprian Kamil Norwid, wybitny polski poeta, a odwiedzali ją także Adam Mickiewicz i Henryk Sienkiewicz. W poniedziałek 1 września 2025 roku decyzją włoskiego Sądu Najwyższy odbyła się eksmisja dotychczasowego zarządcy kawiarni. To efekt wieloletniego sporu, jaki toczył on z właścicielem kamienicy – Szpitalem Izraelickim. Czy najstarsza w Rzymie, a druga najstarsza w całych Włoszech kawiarnia pozostanie na swoim miejscu?

Antico Caffè Greco. Eksmisja zarządcy najstarszej kawiarni w Rzymie

Lokal, w którym od XVIII wieku znajdowała się kawiarnia, mieści się przy Via dei Condotti 86 w Rzymie, blisko słynnych Hiszpańskich Schodów. W 2017 roku wygasła umowa najmu, zawarta między zarządcą kawiarni a Szpitalem Izraelickim, do którego należy budynek. Dotychczasowy czynsz, wynoszący 17 tys. euro, w nowej umowie został jednak drastycznie podniesiony – do kwoty 180 tys. euro, co stało się zarzewiem sporu między najemcą a właścicielem.

Od tamtego czasu rzymskie sądy wydały w sumie pięć orzeczeń, a w proces angażowało się m.in. włoskie Ministerstwo Kultury. Prawną batalię, jak by się mogło zdawać, zakończyła decyzja Sądu Najwyższego, który w 2024 roku potwierdził poprzednie orzeczenia, przyznał rację właścicielom budynku i zarządził eksmisję najemcy.

Jak w rozmowie z włoską agencją Adnkronos stwierdził Carlo Pellegrini – prawnik, który wraz z żoną wynajmował dotychczas słynną kawiarnię – jest to „piłatowa decyzja, ponieważ z jednej strony stwierdza, że nie można zabronić właścicielowi dokonania eksmisji, a z drugiej strony podkreśla obowiązek pozostawienia Caffè Greco na miejscu, ze względu na historyczno-kulturowe znaczenie kawiarni”.