Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Eksmisja zarządcy najstarszej kawiarni w Rzymie. Gościli w niej Mickiewicz i Norwid

Decyzją włoskiego Sądu Najwyższego zarządcy rzymskiej Antico Caffè Greco zostali eksmitowani. To jednak nie koniec wieloletniego sporu - z lokalu zniknęło bowiem zabytkowe umeblowanie.

Publikacja: 01.09.2025 12:41

Eksmisja zarządcy najstarszej kawiarni w Rzymie. Gościli w niej Mickiewicz i Norwid

Fasada Antico Caffè Greco przy Via dei Condotti 86 w Rzymie

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Do jej gości należeli słynni filozofowie i pisarze – Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Stendhal czy James Joyce – oraz kompozytorzy, tacy jak Bizet, Brahms, Liszt i Wagner. Stałym bywalcem otwartej w 1760 roku kawiarni Antico Caffè Greco był zaś Cyprian Kamil Norwid, wybitny polski poeta, a odwiedzali ją także Adam Mickiewicz i Henryk Sienkiewicz. W poniedziałek 1 września 2025 roku decyzją włoskiego Sądu Najwyższy odbyła się eksmisja dotychczasowego zarządcy kawiarni. To efekt wieloletniego sporu, jaki toczył on z właścicielem kamienicy – Szpitalem Izraelickim. Czy najstarsza w Rzymie, a druga najstarsza w całych Włoszech kawiarnia pozostanie na swoim miejscu?

Czytaj więcej

Kara w wysokości 1000 euro za brak informacji o cenie filiżanki espresso – tak zakończył się spór kl
Kawiarnie
Kawiarnia we Włoszech dostała tysiąc euro mandatu. Bo kawa była za droga

Antico Caffè Greco. Eksmisja zarządcy najstarszej kawiarni w Rzymie

Lokal, w którym od XVIII wieku znajdowała się kawiarnia, mieści się przy Via dei Condotti 86 w Rzymie, blisko słynnych Hiszpańskich Schodów. W 2017 roku wygasła umowa najmu, zawarta między zarządcą kawiarni a Szpitalem Izraelickim, do którego należy budynek. Dotychczasowy czynsz, wynoszący 17 tys. euro, w nowej umowie został jednak drastycznie podniesiony – do kwoty 180 tys. euro, co stało się zarzewiem sporu między najemcą a właścicielem. 

Od tamtego czasu rzymskie sądy wydały w sumie pięć orzeczeń, a w proces angażowało się m.in. włoskie Ministerstwo Kultury. Prawną batalię, jak by się mogło zdawać, zakończyła decyzja Sądu Najwyższego, który w 2024 roku potwierdził poprzednie orzeczenia, przyznał rację właścicielom budynku i zarządził eksmisję najemcy.

Jak w rozmowie z włoską agencją Adnkronos stwierdził Carlo Pellegrini – prawnik, który wraz z żoną wynajmował dotychczas słynną kawiarnię – jest to „piłatowa decyzja, ponieważ z jednej strony stwierdza, że nie można zabronić właścicielowi dokonania eksmisji, a z drugiej strony podkreśla obowiązek pozostawienia Caffè Greco na miejscu, ze względu na historyczno-kulturowe znaczenie kawiarni”.

Reklama
Reklama

Włoski Sąd Najwyższy w swojej decyzji powołał się bowiem na dekret ministra edukacji z 1953 roku, na mocy którego kawiarnia Antico Caffè Greco została uznana za obiekt o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury miasta, a tym samym objęta szczególną ochroną, zakładającą m.in. nienaruszalność jej zabytkowego umeblowania. Niemniej, dotychczasowi najemcy mieli wynieść z kawiarni meble, czym – zdaniem prawników Szpitala Izraelickiego – naruszyli wspomniane przepisy.

Czytaj więcej

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach średnich. Włochy rozszerzają przepisy
Za granicą
Zakaz korzystania z telefonów w szkołach średnich. Włochy rozszerzają przepisy

– Najemcy przenieśli zabytkowe wyposażenie Antico Caffè Greco, powołując się na względy konserwatorskie – niemniej, restrykcje dotyczące mebli i obrazów nakazują ich zwrot na pierwotne miejsce – stwierdził cytowany przez Corriere della Sera prawnik Ugo Limentani, reprezentujący Szpital Izraelicki.

Czy kawiarnia Antico Caffè Greco zostanie zamknięta? Szpital zapewnia, politycy ostrzegają

Jak podkreślał Pellegrini, poniedziałkowa eksmisja to nie koniec sporu między nim a Szpitalem Izraelickim. Wyniesienie mebli z kawiarni uzasadniał względami bezpieczeństwa oraz faktem, że jest ich właścicielem. Zdaniem prawników Szpitala, meble powinny jednak wrócić na miejsce, a w zamian za ich przekazanie kawiarni Pellegrini ma prawo ubiegać się o rekompensatę.

Jakie więc dalsze losy czekają najstarszą rzymską kawiarnię?

„Zemknięcie Caffè Greco nigdy nie było rozważane i byłoby niezgodne z prawem. Szpital Izraelicki uszanuje historyczną i kulturową wartość, jaką ten prestiżowy budynek ma dla miasta” – zapewniali właściciele kamienicy w rozmowie z rzymskim Corriere della Sera.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kobiety musiały walczyć o to, aby móc wykonywać zawód adwokata
Jej historia
Adwokatka - zawód zakazany. Serial Netflix o włoskiej palestrze oparty na faktach

Wątpliwości, zdaniem włoskiego polityka i publicysty Domenica Gramazio, wzbudzają jednak intencje Szpitala. Polityk podkreśla, że instytucja nie przyjęła niższej niż 180 tys. euro, ale nadal bardzo dla niej korzystnej oferty czynszu, złożonej przez dotychczasowych najemców.

– Szpital Izraelicki wolałby zatonąć, byle nie przyjąć ratującej go oferty, tylko po to, by wyprzeć Antico Caffè Greco – stwierdził. Jego zdaniem, Szpital chce zwolnić przestrzeń „by znów spekulować, by otworzyć kolejny luksusowy butik”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Corriere della Sera, Adnkronos

Miejsca Regiony Europa Włochy Rzym Nieruchomości Eksmisje

Do jej gości należeli słynni filozofowie i pisarze – Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Stendhal czy James Joyce – oraz kompozytorzy, tacy jak Bizet, Brahms, Liszt i Wagner. Stałym bywalcem otwartej w 1760 roku kawiarni Antico Caffè Greco był zaś Cyprian Kamil Norwid, wybitny polski poeta, a odwiedzali ją także Adam Mickiewicz i Henryk Sienkiewicz. W poniedziałek 1 września 2025 roku decyzją włoskiego Sądu Najwyższy odbyła się eksmisja dotychczasowego zarządcy kawiarni. To efekt wieloletniego sporu, jaki toczył on z właścicielem kamienicy – Szpitalem Izraelickim. Czy najstarsza w Rzymie, a druga najstarsza w całych Włoszech kawiarnia pozostanie na swoim miejscu?

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Jest kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o tzw. lex Kamilek
Skarbówka przywróci termin na zgłoszenie rodzinnego spadku lub darowizny
Podatki
Skarbówka przywróci termin na zgłoszenie rodzinnego spadku lub darowizny
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Praca, Emerytury i renty
Święczkowski nie odpuszcza Tuskowi ws. emerytów. Chodzi o 1200 zł podwyżki
Sędzia Katarzyna Kisiel na sali Sądu Apelacyjnego w Warszawie
W sądzie i w urzędzie
Porażka nabitych w Amber Gold. Sąd oddalił ich roszczenia
Sąd Najwyższy wyjątkowo nierychliwy. Orzeczenie zapadło po... 57 latach
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy wyjątkowo nierychliwy. Orzeczenie zapadło po... 57 latach
Reklama
Reklama
e-Wydanie