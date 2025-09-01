Jarosław Kaczyński: Karolowi Nawrockiemu przedłożono 38 ustaw. Gdyby zawetował połowę, mogłoby to być złośliwe działanie

Kaczyński ostrzegł, że zwlekanie z przyjęciem jednego z projektów ustaw ws. mrożenia cen prądu „będzie miało skutki w postaci uderzenia w portfele Polaków”. – Stąd ten apel, wszystko jest do załatwienia, potrzeba tylko dobrej woli, a nie chęci prowadzenia wojny z prezydentem – dodał.

Prezes PiS stwierdził też, że prezydent Nawrocki korzysta dotąd ze swoich konstytucyjnych prerogatyw „w sposób umiarkowany”. – Gdyby to było tak, że na 38 ustaw, które mu przedłożono, przynajmniej połowę czy więcej niż połowę zawetował, można by się zastanawiać, czy nie mamy do czynienia ze złośliwym działaniem politycznym. Nie, zawetował tylko te ustawy, które były przygotowane dla pana Rafała Trzaskowskiego (...), których nikt z naszej strony sceny politycznej by nie zaakceptował. To było jasne – oświadczył. Prezydent Karol Nawrocki zawetował w pierwszych tygodniach prezydentury siedem rządowych ustaw.

Jarosław Kaczyński o reparacjach: Niemcy są państwem postnazistowskim

Kaczyński był pytany o apel Karola Nawrockiego, który na Westerplatte oświadczył, że będzie domagał się od Niemiec wypłaty reparacji za II wojnę światową. - Taka możliwość istnieje, chociaż na pewno uzyskanie tego, to nie jest proces krótki (...). Natomiast jest tak, że warunkiem jego uzyskania jest jedność. Jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce w tej sprawie. Bo dziś rządzi formacja, która jest zewnętrzna, reprezentuje (...) interesy niemieckie, choćby ta sprawa wiatraków. (...) W tej sprawie niemiecka dyplomacja uważa za wielki sukces to, że nie trzeba było płacić reparacji Polsce i innym krajom, które się zgłaszały. Gdyby to poszło tak, jak przez bardzo długie lata postulowano, czyli doszłoby do traktatu pokojowego z Niemcami, wtedy ta sprawa na pewno by stanęła – odparł.

Prezes PiS zarzucił przy tym Niemcom, że „nie odrzucili przeszłości” i „nie ukarali zbrodniarzy”. - Ja już kiedyś użyłem takiego określenia, że jeśli my mówimy o państwach, gdzie był komunizm, a następnie upadł, że to są państwa postkomunistyczne, bo tam też nie ukarano zbrodniarzy (...), to w tym sensie Niemcy są państwem postnazistowskim – stwierdził.