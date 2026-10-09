W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń – 15-latek – zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. Był to kolejny taki atak w szkole na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego dnia w Sierpcu policja zatrzymała też 17-latka, który planował atak w szkole.

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Po atakach w szkołach w różnych częściach kraju policjanci zintensyfikowali działania na rzecz bezpieczeństwa w rejonach szkół i innych obiektów oświatowych. Na samym Mazowszu zatrzymano jedenaścioro nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Do zatrzymań doszło też w innych regionach Polski, m.in. w Koszalinie w Zachodniopomorskiem.

Nożownik z Leszczydołu-Nowin idzie na trzy miesiące do schroniska

Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich wyszkowskiego sądu zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim, zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące do 8 stycznia 2027 r.

Informację taką przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. Dodał, że podczas piątkowego posiedzenia sąd wysłuchał 15-latka, wszczął postępowanie i dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy będą się wypowiadali, czy stan psychiczny nieletniego pozwala na to, żeby odpowiadał za swoje czyny jak dorosły.

- Aby określić stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nieletniego, konieczna będzie opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną – wyjaśnił sędzia Pieńkowski.

Areszt dla 17-latka, który rozpowiadał, że „zrobi coś złego w szkole”

Jak przekazał w piątek Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, sąd podjął decyzję w sprawie 17-latka, ucznia trzeciej klasy jednej z sierpeckich szkół średnich. Miał on rozpowiadać rówieśnikom, że w środę, 7 października, zamierza „zrobić coś złego w szkole”. Młodzież powiedziała o tym nauczycielowi, który zawiadomił policję.

Chłopak został zatrzymany w środę rano w miejscu jego zamieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczono należącą do 17-latka saszetkę, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku.

Nastolatkowi przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych. Sierpecka prokuratura rejonowa jeszcze w czwartek wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 17-latka. Sąd Rejonowy w Sierpcu zastosował tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy. Jak powiedziała w piątek zastępca prokuratora rejonowego w Sierpcu Monika Adamkowska, podczas przesłuchania 17-latek „złożył wyjaśnienia, tłumacząc swoje zachowanie”. Zastrzegła przy tym, powołując się na dobro trwającego postępowania, iż nie może ujawnić szczegółów tych wyjaśnień.

Zapomniał wyjąć nóż po zajęciach, na których robił smoothie

13-latek z Koszalina został zatrzymany w piątek w szkole i doprowadzony do sądu rodzinnego.

- Chłopak wczoraj w rozmowie z nauczycielem miał powiedzieć, że jest problem z oświetleniem w szkole, jest ciemno i że jak to nie będzie naprawione, to on przyjdzie z maczetą. Nauczyciel to zgłosił. W piątek rano do szkoły przyszła policja, funkcjonariusze polecili, by chłopak przyniósł swój plecak. Ten powiedział im, że ma w nim nóż kuchenny – powiedział rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie sędzia Sławomir Przykucki.

Podczas składania wyjaśnień chłopiec zapewnił, iż nie chciał użyć tego noża przeciwko komukolwiek, nie chciał nim grozić. Zapomniał go wyjąć po zajęciach, na których uczniowie robili smoothie. Nosił go w plecaku od kilku dni. - Sąd wysłuchał tych wyjaśnień. Z uwagi na to, że jednak konkretne groźby wobec nauczyciela padły, będzie prowadzone postępowanie w trybie ustawy o wspieraniu rodziny. Na tę chwilę 13-latek ma dozór kuratora – poinformował sędzia Przykucki.

Koszalińska Komenda Miejska zapewnia, że incydent z 13-latkiem był jedynym wymagającym interwencji w tym mieście.