Chodzi o wyrok, który zapadł 22 listopada 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Prokuratorzy zażądali łącznej kary dożywocia dla Roberta S., oskarżonego m.in. o zabójstwo oraz 7 i 5,5 lat więzienia dla Dariusza S. i Marcina B. Po czterech latach procesu Sąd wszystkich uniewinnił od najpoważniejszych zarzutów.

Prokuratura o procesie ws. zabójstwa Jaroszewiczów: szereg poważnych naruszeń prawa procesowego

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek Michalec, wywody sądu zawarte w pisemnym uzasadnieniu wyroku oraz częściowo w jego ustnych motywach zostały poddane analizie w obszernym, ponad 120-stronicowym dokumencie.

„Prokuratorzy-referenci kwestionują w nim zasadność wyroku powołując się na szereg poważnych naruszeń prawa procesowego, do których w ich ocenie doszło w toku postępowania sądowego. Każde z nich z osobna i wszystkie łącznie wpłynęły na kształt orzeczenia w tej sprawie, co sprawia, iż w ocenie oskarżyciela publicznego wyrok Sądu I instancji winien zostać uchylony” - przekazała rzeczniczka.

Postępowanie odwoławcze ma się toczyć przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.