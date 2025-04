Chodzi o dwa z czterech śledztw dotyczących wypadku, które prowadzą prokuratorzy z Katowic. Umorzono postępowanie dotyczące działania policjantów, którzy zabezpieczali ślady na miejscu wypadku pod Sierosławiem, lecz nie zdecydowali o zatrzymaniu na miejscu tej tragedii Sebastiana M., umożliwiając mu ucieczkę z Polski.

Reklama

Przypomnijmy, że w sierpniu ub.r. prowadząca wówczas śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła je po raz pierwszy, gdyż uznała, że policjanci dopełnili służbowych procedur. Śledztwo zostało wznowione po zażaleniu pełnomocnika bliskich zmarłego małżeństwa.

Druga decyzja katowickich śledczych dotyczy prokuratora okręgowego z Piotrkowa Trybunalskiego. Śledczy ustalali, czy on także dochował odpowiednich procedur związanych z czynnościami prowadzonymi w głównym śledztwie dotyczącym odpowiedzialności Sebastiana M. Postępowanie to wszczęto po zawiadomieniu mec. Mariusza Czajki, adwokata z Tomaszowa Mazowieckiego, którego zbulwersował fakt, że przez ok. 10 dni nie podjęto żadnych działań wobec kierowcy bmw, a kiedy to zrobiono, opuścił już Polskę. Na początku lipca 2024 r. złożył on zawiadomienie o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków przez ówczesną szefową Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Magdalenę Witko. Prokuratorzy z Katowic nie dopatrzyli się jednak podstaw do przedstawienia zarzutów i o umorzyli śledztwo.

Oba postanowienia są nieprawomocne. Jak wskazuje, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach, przysługuje od nich zażalenie. Jak przekazał Onetowi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda, pierwsze już wpłynęło i dotyczy umorzenia postępowania wobec policjantów.