Informację o wydaniu Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego wobec polityka PiS przebywającego na Węgrzech przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

Przypomnijmy, iż Europejski nakaz dochodzeniowy jest dokumentem wydawanym przez sąd lub prokuraturę w jednym z krajów Unii Europejskiej, który ma na celu przeprowadzenie w innym państwie członkowskim UE czynności dochodzeniowych na potrzeby uzyskania materiału dowodowego w sprawach karnych.

Co istotne, END opiera się na zasadzie wzajemnego uznania, co oznacza, że organ wykonujący nakaz jest zobowiązany do uznania wniosku innego państwa i do zapewnienia jego wykonania. Wykonanie przeprowadza się tak samo i w taki sam sposób, jak gdyby daną czynność dochodzeniową zarządził organ państwa wykonującego.

END został wprowadzony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z kwietnia 2014 r. W polskiej procedurze karnej pojawił się w 2018 roku.