W czwartek 6 marca 2025 roku sąd w miejscowości Huddinge pod Sztokholmem skazał na 14 lat pozbawienia wolności członka gangu odpowiedzialnego za śmierć Mikaela (Michała). Obecnie 18-letni Mohammed Khalid Mohammed w momencie popełnienia przestępstwa był niepełnoletni – gdyby nie wiek, mogłoby grozić mu nawet dożywocie.

Śmierć Polaka w Szwecji. Jest wyrok ws. zamordowanego Michała

Ślady DNA znalezione na narzędziu zbrodni – przerobionym pistolecie startowym – według ustaleń sądu należą do Mohammeda. Mężczyzna twierdził, że oddał tylko strzały ostrzegawcze i nie przyznał się do morderstwa.

„Była to skomplikowana sprawa, w której sąd musiał rozstrzygnąć wiele kwestii” - mówi orzekający w sprawie sędzia Anders Larsson, cytowany przez PAP. Jak zaznaczył, wyjaśnienia oskarżonego nie były wiarygodne.

Został on skazany na karę 14 lat więzienia. Został także uznany za winnego przestępstwa nielegalnego posiadania broni i dwukrotnego usiłowania morderstwa. Policja znała Mohammeda od wielu lat, należał on do lokalnego gangu, tzw. falangi ze Skarholmen. Ponadto, trzy osoby sąd skazał na pobyt w zakładzie poprawczym, prace społeczne oraz dozór kuratora ze względu na to, że ukrywali Mohammeda.