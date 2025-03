Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Ż. usłyszy nowe zarzuty?

Przypomnijmy, iż dotychczas śledczy postawili Ż. zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, spowodowania ciężkich obrażeń ciała u części pasażerów, a także ucieczki z miejsca zdarzenia oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności.

Tymczasem jak ustalili dziennikarze gazety Fakt, prokuratorzy zdecydowali o zmianie zarzutów na surowsze. Wpływ miała na to opinia dotycząca rekonstrukcji wypadków. Najprawdopodobniej w ciągu dwóch tygodni powstanie akt oskarżenia w tej sprawie. Na razie śledczy nie zdradzają, jakie zarzuty ostatecznie usłyszy Łukasz Ż., Wykluczają, że będzie to zarzut umyślnego lub nieumyślnego zabójstwa. Możliwy jest natomiast zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Zgodnie z art. 173 Kodeksu karnego grozi za to do 15 lat pozbawienia wolności.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Wsiedli do auta po wypiciu wódki

Przypomnijmy, że według prokuratury to Łukasz Ż. doprowadził do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W nocy z 14 na 15 września ub. roku rozpędzony volkswagen arteon staranował osobowego forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. 37-letni ojciec zginął na miejscu, matka i dzieci trafiły do szpitala. Ciężko ranna została również pasażerka volkswagena. Pozostali pijani pasażerowie z pojazdu sprawcy trafili do aresztu. Łukasz Ż. zbiegł. Prokurator zarządził jego poszukiwania listem gończym, sąd wystawił europejski nakaz aresztowania. Domniemany sprawca został zatrzymany w Niemczech, gdzie trafił do szpitala, prawdopodobnie w związku za skutkami wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

Przed wypadkiem Łukasz Ż. i jego znajomi bawili się w klubie i pili alkohol. Monitoring z lokalu gastronomicznego zarejestrował przebieg całej imprezy przed wypadkiem. Z nagrań wynika, że sam Łukasz Ż. pomiędzy godz. 00:15 a godz. 1:00 wypił osiem kieliszków 40 proc. wódki o pojemności 50 ml każdy.