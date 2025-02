"Kula w łeb". Prokuratura chce przesłuchać Donalda Tuska

Giertych: to nawoływanie do zbrodni

Sprawę skomentował na X poseł KO Roman Giertych.

"Jeżeli prawdą jest, że prokurator wszczął postępowanie w sprawie „kula w łeb” na bazie przepisów o groźbie bezprawnej tj. art.190 kk (wymaga najpierw przesłuchania premiera i karą jest do 2 lat), a nie na podstawie oczywistej: nawoływanie do zbrodni (art. 255 par.2kk – kara do 3 lat) to oznacza to ni mniej ni więcej, że powinien sobie odświeżyć przepisy kodeksu karnego. W sposób oczywisty przedłuża to też postępowanie. Dość łagodniejszego traktowania pisowców! Nie można czekać aż przejdą od słów do czynów. Sam wczoraj słyszałem panią poseł Gosiewską jak pochwaliła czyn pana posła Siarki mówiąc, że czuję się z tym dobrze. Domagam się od prokuratury stanowczych i szybkich działań. Za dwa tygodnie powinniśmy uchylać immunitet posłowi Siarce!" - napisał Giertych.

Przypomnijmy, że w czwartek po południu, podczas dyskusji nad sprawozdaniem komisji regulaminowej, która zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, głos zabrał sam Ziobro. Powiedział, że „Donald Tusk pójdzie siedzieć”, na co jego partyjni koledzy zareagowali oklaskami. Jeden z nich, poseł Edward Siarka, krzyknął „kula w łeb, szybko”. - Może nie aż tak daleko, ale... - zaczynał komentować Ziobro, ale jego mikrofon wyłączyła prowadząca posiedzenie wicemarszałkini Dorota Niedziela.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że zawnioskuje o ukaranie posłów Edwarda Siarki (PiS) najwyższą możliwą karą - 20 tys. zł.