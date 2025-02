Co do tego, że w zasadzie każda styczność z „podejrzanymi” dokumentami, które mają „udawać” prawdziwe zaświadczenia potwierdzające wyższe wykształcenie, jest niedopuszczalne, nie ma wątpliwości.

Jak wyjaśnia Stanisław Radowicki, prawnik z kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, działania mogą zostać różnie zakwalifikowane. Bezprawne jest wytwarzanie, oferowanie i posługiwanie się repliką dokumentu publicznego. A także przechowywanie jej, aby później ją zbyć.

Dyplomy UJ łatwo podrobić, bo uczelnia musi udostępniać ich wzory

Stanisław Radowicki przypomina również, że wykorzystanie zastrzeżonego godła czy nazwy chronionej konkretnej uczelni jest zabronione przepisami prawa własności przemysłowej. A co za tym idzie: umieszczanie ich bez zgody podmiotu uprawnionego na jakichkolwiek drukach jest zabronione. – Z drugiej strony wzory dyplomów są obligatoryjnie publikowane przez uczelnie, zatem dostęp do nich i ich odwzorowanie jest stosunkowo łatwe – przyznaje. Dodaje jednak, że za naruszenie praw do znaków towarowych można zapłacić odszkodowanie, ale też odpowiadać karnie.

– Przypomnieć trzeba, że zarówno podrabianie, jak i wykorzystywanie podrobionego dokumentu stanowią czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności nawet do pięciu lat – zauważa.

Pracodawcy czujni po sprawach Collegium Humanum i podrobionych dyplomów UJ

Zdaniem mec. Mateusza Tusińskiego z Kancelarii Radcy Prawnego świadomość konieczności zweryfikowania dyplomu przez potencjalnego pracodawcę wciąż jest zbyt niska. – Ostatnie doniesienia dotyczące chociażby Collegium Humanum czy wykorzystania logotypów UJ wzmocnią czujność pracodawców. Wydaje się jednak, że będzie to chwilowe, a skutkiem tego, co obecnie również zauważam, będzie zasypanie uczelni publicznych wnioskami o weryfikację dyplomów kandydatów do pracy oraz – jak się można domyślać – osób już zatrudnionych – komentuje mecenas.