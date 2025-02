„Zawiadomienia zostały przyjęte i nadano im urzędowy bieg, część z nich zarejestrowano w Wydziale Spraw Wewnętrznych PK, a pozostałe przekazano do wyznaczonych jednostek organizacyjnych prokuratury. Obecnie prowadzone są postępowania sprawdzające w zakresie tych 17 zawiadomień, których efektem będzie podjęcie decyzji procesowych co do ewentualnego wszczęcia postępowań karnych. Należy oczekiwać, że decyzje te zapadną w ciągu kilku najbliższych tygodni" - czytamy w komunikacie.

Poinformowano również, iż jeszcze przed ogłoszeniem raportu w Wydziale Spraw Wewnętrznych PK i innych jednostkach prokuratury zainicjowano z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonych, postępowania karne odnoszące się do 14 spraw, również wskazanych i szczegółowo opisanych, obejmujących swoim zakresem także przypadki działań lub zaniechań prokuratorów inicjujących, nadzorujących lub prowadzących powyższe sprawy.

„Wobec zawartej w Raporcie rekomendacji do zbadania spraw pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk przekazał do Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego Marka Woźniaka 14 rekomendacji wraz z analizami poszczególnych spraw. Wstępna ocena powyższych rekomendacji wskazuje, iż dotyczą one 18 prokuratorów referentów postępowań przygotowawczych (w toku postępowania dochodziło do zmian referentów lub sprawa była przekazywana do innej jednostki prokuratury). W większości spraw rekomendacje akcentują konieczność zbadania przez rzeczników dyscyplinarnych także prawidłowości sprawowania przez prokuratorów nadzoru wewnętrznego lub zwierzchniego" - przekazała prok. Adamiak.