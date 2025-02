Nowe zarzuty prokuratury ws. Marcina Romanowskiego i dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał we wtorek do marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej. Chodzi o 8 nowych zarzutów wobec byłego wiceministra odpowiedzialnego za Fundusz Sprawiedliwości.