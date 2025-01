Wyłudzili miliony z Tarczy Antykryzysowej. CBA zatrzymało przedsiębiorców

Dwóch mężczyzn, którzy zarządzali czterema spółkami powiązanymi kapitałowo oraz osobowo CBA zatrzymała 17 stycznia na terenie powiatu wrocławskiego i kłodzkiego. Zabezpieczono dokumentację związaną z działalnością tych podmiotów gospodarczych oraz gotówkę. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Kłamali, by dostać miliony za skutki pandemii

Do uzyskania subwencji i dotacji w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią Covid-19 spółki zostały zakwalifikowane na podstawie danych dotyczących obrotów oraz zatrudnienia. Jak się okazało, dane te były nierzetelne.

- Przedstawione podejrzanym zarzuty dotyczą wykazywania nierzetelnych danych o obrotach oraz zatrudnieniu w czterech prowadzonych przez nich firmach i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzania mieniem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w łącznej kwocie niemal 2 mln złotych w latach 2020 – 2021 – informuje Anna Zimoląg, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Jak dodała rzeczniczka, uzyskane na tej podstawie środki finansowe, blisko 2 miliony złotych, zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. oszustwa oraz prania pieniędzy. Podejrzanym przedstawiono ponadto zarzuty popełnienia przestępstw polegających na niezłożeniu sprawozdań finansowych. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.