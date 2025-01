Reforma prawa karnego. Przestępstwa z nienawiści batem na lekarzy i nauczycieli?

Problem mogą mieć też nauczyciele i opiekunowie w ośrodkach i szkołach specjalnych. Według RPO stosowane przez nich chociażby przytrzymanie osób z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach kryzysowych może być ścigane jako przestępstwo z nienawiści.

To, co niszczy demokrację, to nie wielość i różnorodność opinii, w tym niedorzecznych, ale ujednolicanie opinii publicznej. Proponowane przez Radę Ministrów karanie za „myślozbrodnie” to znak rozpoznawczy rozwiązań antydemokratycznych.

Tych obaw nie podziela jednak dr Małecki. Jego zdaniem takie sytuacje nie będą raczej taktowane jako przestępstwo dyskryminacyjne, ponieważ nie mieszczą się w ratio legis tych przepisów.

– Przypomnimy, że w kodeksie karnym art. 257 znajduje się w rozdziale o porządku publicznym, a art. 119 umieszczono w rozdziale przestępstw przeciwko pokojowi. Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec niepełnosprawnego pacjenta czy ucznia nie godzi w te dobra prawne. Właściwa wykładnia musi uwzględniać cel określonej regulacji. Nie ma zatem mowy o ryzyku karania lekarzy czy nauczycieli za takie zachowania na podstawie przepisów dyskryminacyjnych – twierdzi dr hab. Małecki.

Opinia

adwokat Marcin Wolny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Ministerialny projekt nowelizacji kodeksu karnego rzeczywiście rozszerza kryminalizację znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej wobec osób, które nie mają cech motywujących do dyskryminacji, czyli same nie są np. niepełnosprawnymi czy cudzoziemcami. Nie dostrzegam jednak w tym zagrożenia dla wolności słowa. Uważam, że osoby stające w obronie dyskryminowanych, również powinny podlegać ochronie z tego samego artykułu, a właśnie to może być efektem noweli.

Autorzy projektu powinni jednak uzupełnić jego uzasadnienie – lepiej uargumentować powody zmiany i wyjaśnić jej konsekwencje.

Nie sądzę też, żeby ta nowelizacja stała się batem na lekarzy i nauczycieli, którzy w określonych sytuacjach używają przymusu bezpośredniego. Ryzyko stosowania w takich przypadkach przepisów dyskryminacyjnych jest bardzo ograniczone. Trzeba pamiętać, że w prawie karnym znamiona przestępstwa wykłada się w stopniu zawężającym. Zgadzam się jednak z RPO, że jest to dobry punkt wyjścia do uregulowania kwestii stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach i szkołach.