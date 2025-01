Sprawa Kamilka. Prokuratura odpowiada Rzeczniczce Praw Dziecka

Umorzona sprawa Kamilka po „rozważnej” analizie

W środę odpowiedział na to prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Jak zapewnił, decyzja prokuratora o umorzeniu postępowania została wydana po „wnikliwej i rozważnej analizie całego materiału dowodowego, zawartego w 22 tomach akt głównych i w 44 tomach załączników. Postanowienie ma 181 stron.”

Rzecznik zaznaczył, że postanowienie prokuratora jest nieprawomocne, a uprawnione podmioty mogą złożyć zażalenie do Sądu Rejonowego w Częstochowie. „Rzecznik Praw Dziecka nie jest uprawniony do złożenia zażalenia, ponieważ takie uprawnienie nie wynika ani z kodeksu postępowania karnego, ani z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Obecna Pani Rzecznik Praw Dziecka, do czasu wyboru na funkcję Rzecznika, była pełnomocnikiem procesowym osoby wykonującej prawa zmarłego pokrzywdzonego” - czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Prok. Marciniak zapewnił, że prokuratura współpracowała i „nieustannie podtrzymuje gotowość do współpracy” z Rzecznikiem Praw Dziecka.