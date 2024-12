Czy administracja Victora Orbana mogła objąć w tej sytuacji Marcina Romanowskiego ochroną międzynarodową? Czy może to naruszać prawo europejskie?

Jeżeli został on objęty ochroną międzynarodową to uważam, że doszło do naruszenia prawa UE, a ściślej naruszenia protokołu o nieco mylącym tytule – „w sprawie prawa azylu dla obywatel państw członkowskich UE” i zasady wzajemnego zaufania. Sądzę, że decyzja ta ma charakter wyłącznie polityczny.

Ochrona międzynarodowa nie powinna być udzielana obywatelom państw Unii przez inne państwa członkowskie, ponieważ UE opiera się na wspólnych wartościach. Uznajemy zatem, że są one przez państwa członkowskie wspólnie podzielane. Co za tym idzie przyjmujemy, że państwa członkowskie nie prześladują swoich obywateli. Są jednak dwa wyjątki. Chodzi o sytuacje, kiedy wobec danego państwa wszczęta zostałaby tzw. procedura przeciwnaruszeniowa z art. 7 Traktatu o UE albo kiedy podjęta zostałaby już decyzja z tego artykułu. A z tymi przypadkami nie mamy tu do czynienia. Co istotne państwo, które podejmuje decyzję o objęciu ochroną międzynarodową ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Radę UE i rozpatrywaniu wniosku o ochronę musi towarzyszyć domniemanie całkowitej bezzasadności. Wątpię, żeby te warunki zostały tu spełnione.

Marcin Romanowski jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Czy po objęciu go ochroną międzynarodową może być spokojny o to, że polskie organy ścigają go nie zatrzymają?

Jeżeli będzie przebywał na Węgrzech to wydanie go Polsce jest niemożliwe. Oczywiście węgierski sąd będzie jeszcze rozważał, czy dopuszczalne jest wydanie polskiego posła w trybie ENA. Spodziewam się, że Węgry go nie wydadzą, bo naruszałoby to zasadę non-refoulement. Póki co Romanowski, jak się wydaje, może sobie spokojnie leżeć nad Balatonem.

Co może zrobić polska prokuratura, żeby zatrzymać poszukiwanego posła?