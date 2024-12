Prokurator przed sądem, bo częstował ciasteczkami z marihuaną

Do umyślnego podania ciasteczek z marihuaną miało dojść w 2021 r. w czasie szkolenia zawodowego prokuratorów w jednym z lubelskich hoteli. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Regionalna w Lublinie, która skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi F. W marcu 2023 r. został on zawieszony w czynnościach służbowych.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Regionalna w Lublinie. 49-letni prokurator odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy.

Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Bartoszowi F. grozi mu do 3 lat więzienia.

To drugi prokurator, wobec którego wysunięte zostały zarzuty o podanie narkotyku w ciastkach w lubelskim hotelu. Piotr P. z prokuratury rejonowej w Zgorzelcu w sierpniu 2021 r. podczas szkolenia w Lublinie częstował ciastkami z marihuaną Barbarę D. Dowody były twarde – oprócz zeznań Barbary D., także dokumentacja lekarska, wskazująca, że w moczu i we krwi kobiety znajdowały się substancje psychotropowe, a także nagranie z hotelowego monitoringu, które potwierdziło przebieg zdarzeń przedstawiany przez poszkodowaną.