Tak wyglądało ściganie za odmowę aborcji w czasach rządów PiS. Powstał raport

Jak karano za pomoc w terminacji ciąży

Zespół za zasadne uznał decyzje o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawach zainicjowanych zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstw, które dotyczyły m.in. wpisów na Facebooku, czy wypowiedzi zawierających informacje o złożeniu przez nieustaloną osobę zamówienia na preparaty o działaniu wczesnoporonnym dla nieustalonych kobiet, czy artykułów prasowych, zawierających dane „o rekordowej liczbie aborcji w Polsce”, wpisach na Instagramie „Aborcyjnego Dream Teamu” i inne.

Ze sprawozdania wynika, że dominującym rodzajem kary wymierzanym przez sądy osobom najbliższym, które pomogły kobiecie ciężarnej w terminacji ciąży, były kary ograniczenie wolności polegające na wykonywaniu nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne w określonym czasowym wymiarze w stosunku miesięcznym lub sądy warunkowo umarzały postępowanie. Surowsze kary wymierzane były natomiast grupom przestępczym lub osobom, które zajmowały się sprzedażą środków wczesnoporonnych czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Te ustalenia stanowiły podstawę do przygotowania wytycznych prokuratora generalnego. Zostały one teraz przekazane Krajowej Radzie Prokuratorów do pilnego zaopiniowania.