Prokurator Krajowy: wniosek o areszt dla Romanowskiego jeszcze dziś

W poniedziałek poseł Marcin Romanowski, któremu Sejm uchylił w piątek immunitet, został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie. Prokuratura przedstawiła mu 11 zarzutów ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jak ujawnił w programie "Graffiti" w Polsacie prok. Dariusz Korneluk, Romanowski odmówił składania wyjaśnień, złożył tylko oświadczenie do protokołu.

– Wczoraj zostały ogłoszone panu posłowi zarzuty, proponowane we wniosku o uchylenie immunitetu. Prokuratorzy powiadomili mnie, że będą w dniu dzisiejszym kierowali wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu – powiedział Korneluk. Prokurator dodał, że Romanowskiemu grozi 15 lat pozbawienia wolności.

Dodał, że według prokuratorów istnieją "przesłanki do zastosowania środka zapobiegawczego", wynikające z obaw o "próbę destabilizacji postępowania przygotowawczego". Dlatego zawnioskowano o trzy miesiące aresztu dla Romanowskiego.

Prokurator krajowy został zapytany o doniesienia Sebastiana Kalety z Suwerennej Polski, iż funkcjonariusze ABW mieli kazać Marcinowi Romanowskiego rozebrać się do naga, poniżali go i zastraszali, co zdaniem Kalety przypomina "białoruskie standardy".