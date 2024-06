Tomasz Szmydt nie będzie ścigany czerwoną notą Interpolu

Sekretariat Generalny Interpolu wskazał, że przestępstwa szpiegostwa wchodzą w zakres art. 3 Statutu Interpolu, zgodnie z którym Interpol nie zezwala na przetwarzanie danych za pośrednictwem swoich kanałów za działania przeciwko bezpieczeństwu państwa — określone jako przestępstwa polityczne — wyjaśniła rzeczniczka KGP.



Reklama

Sprawa Tomasza Szmydta

Przypomnijmy, że były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt jest od 16 maja poszukiwany listem gończym wydanym przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. 6 maja białoruska agencja prasowa BiełTA przekazała informację, iż sędzia Szmydt zwrócił się do władz Białorusi z prośbą o azyl. Swoją decyzję poparł, powołując się przy tym na sprzeciw wobec polityki obecnych polskich władz. Zaapelował także o „przywrócenie dialogu z prezydentem Łukaszenką i Rosją”.

Były sędzia Tomasz Szmydt miał być ścigany czerwoną notą Interpolu

Do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej trafiły wszystkie dokumenty dotyczące byłego sędziego Tomasza Szmydta. To oznaczało, że może on być ścigany czerwoną notą Interpolu.

List gończy za Szmydtem miał otrzymać czerwoną notę, co oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań w celu aresztowania i ekstradycji. Jest też informacją dla służb, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą.