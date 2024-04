Dlaczego doszło do katastrofy smoleńskiej? Jest nowy komunikat prokuratury

Nastolatkowie znęcali się nad ściśle chronionym ptakiem. Grozi im do pięciu lat więzienia

Grupa młodzieży z powiatu włodawskiego złapała ptaka należącego do ściśle chronionego gatunku, po czym ugotowała zwierzę żywcem w garnku. W sprawę zamieszanych jest dziewięć osób nieletnich w wieku od 14 do 16 lat. Nastolatkom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.