Jest doniesienie do prokuratury ws. billboardów w lesie. W tle partia Ziobry

Jak podano w komunikacie, w gronie wymienionych w zawiadomieniu są osoby z kierownictwa Lasów Państwowych, Ośrodka Kultury Leśnej i wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nadzorującego działalność OKL, a także członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki „Bieszczady”.

– Chcę z całą stanowczością zaznaczyć, że to nie leśnicy są odpowiedzialni za kompromitujące przedsięwzięcie. Audyt pozwolił sformułować zawiadomienie do prokuratury wobec konkretnych osób, w tym członków partii Suwerenna Polska. Prokuratura i sądy ustalą zakres ich odpowiedzialności. Jedyna droga do uzdrowienia sytuacji w Lasach Państwowych wiedzie przez samooczyszczenie – mówi Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.