Jest wyrok Sądu Apelacyjnego ws. Nergala i znieważenia Orła Białego

Uzasadniając wyrok wskazano także, że nie budziło wątpliwości Sądu Apelacyjnego, także w świetle opinii biegłego z zakresu heraldyki i grafiki, że inspiracją do stworzenia plakatu był wizerunek orła białego. Mimo, że plakat nie zawiera wszystkich elementów wizerunku orła białego wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, to niewątpliwie nawiązuje do niego bezpośrednio. Sąd nie podzielił tym samym wniosku Sądu I instancji, że wprowadzenie modyfikacji w wizerunku orła białego przesądza o braku możliwości stwierdzenia czynu z art. 137 §1 kk.

Sąd Apelacyjny zaznaczył przy tym, że nie wyłącza odpowiedzialności karnej okoliczność, że działanie miało miejsce w ramach działalności artystycznej. Nie istnieje bowiem prymat wolności wypowiedzi czy wolności artystycznej nad ochroną prawa godła, barw i hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, przewidzianą również w Konstytucji RP.