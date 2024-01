Prof. Zoll: to dla mnie oczywiste, że Kamiński i Wąsik nie mają mandatów

Byli posłowie nie powinni być dopuszczeni do udziału w obradach Sejmu - mówi prof. Andrzej Zoll, b. prezes TK i b. rzecznik praw obywatelskich. Doradza on Marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, co ze sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.