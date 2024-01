W Izbie Pracy zostało natomiast odwołanie Kamińskiego, a jej prezes Piotr Prusinowski potwierdził jeszcze w piątek po południu "Rzeczpospolitej", że w jego ocenie Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem i nie zamierza przekazywać jej akt Kamińskiego, a dalszy los tej spraw jest w rękach wyznaczonych do niej trzech sędziów, i wyznaczono termin ich posiedzenia na 10 stycznia.

Tymczasem Izba Kontroli Nadzwyczajnej otrzymała od pełnomocnika Kamińskiego oryginał postanowienia marszałka Hołowni oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię akt sprawy Kamińskiego (tych będących w Izbie Pracy PUO 2/24) a następnie trzech sędziów (Aleksander Stępkowski, Marek Dobrowolski i Paweł Wojciechowski) orzekło podobnie jak w sprawie Wąsika, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kamińskiego przez marszałka Sejmu było możliwe, przede wszystkim z powodu zastosowanie przez Prezydenta prawa łaski w formie „przebaczenia i puszczenia w niepamięć", które znosi skutki prawomocnego wyroku skazującego.

Spór kompetencyjny: kto ma akta ten orzeka

Wcześniej zastępujący I prezesa SN prezes Izby Karnej Zbigniew Kapiński wskazał Izbę Kontroli Nadzwyczajnej jako właściwą do rozpoznania sprawy, powołując się na jej szczególne umocowanie, dość powiedzieć, że to ta izba niedawno orzekała w sprawie referendum, a w najbliższy czwartek orzekać będzie w sprawie ważności wyborów parlamentarnych. Prezes Kapiński wskazywał też § 4 pkt 7 Regulaminu Sądu Najwyższego, który stanowi, że pierwszy prezes SN rozstrzyga spory co do właściwości izb w zakresie rozpoznania danej sprawy. Kwestia jest jednak nieco bardziej skomplikowana, gdyż ustawa o SN w art. 28. § 1stanowi, że w przypadku, gdy prezes danej izby uzna, że sprawa nie należy do jej właściwości, przekazuje ją do właściwej izby, a z kolei prezes izby do której sprawę przekazano, uznając, że nie jest ona właściwa się do pierwszego prezesa SN o wskazanie właściwej. Czyli mamy uregulowany tzw. negatywny spór kompetencyjny, gdy dwie izby nie uznają się za właściwe, a tu mamy raczej spór pozytywny, że dwie chcą orzekać w tej sprawie, przynajmniej na razie.

Przynajmniej na razie, gdyż jak wskazuje Wiesław Kozielewicz, sędzia Izby Karnej i prezes Izby Odpowiedzialności zawodowej SN, choć normalnie pozew czy odwołanie składa się na biurze podawczym sądu który przekazuje go właściwej Izbie, to jeśli pismo trafi do innej to kluczowe jest czy jej prezes lub skład orzekający do którego sprawa trafi uzna się za właściwy lub przekaże ją innej izby. W chwili wyznaczenia w Izbie Pracy składu sędziowskiego, decyzja należy w tej kwestia do niego.

Co się zaś tyczy akt to bez akta sąd na ograniczone możliwości orzekania, choć może się na różne sposoby starać się aby ów brak uzupełnić, ale nie zawsze to jest możliwe, i zwykle przedłuża postępowanie, dodaje prezes Kozielewicz.