Oscar Pistorius uzyskał zwolnienie warunkowe. Więzienie opuści w styczniu 2024 roku

Komisja ds. zwolnień warunkowych uznała mężczyznę za zdolnego do powrotu do społeczności i wyraziła zgodę na jego przedterminowe warunkowe zwolnienie z wykonywania wyroku pozbawienia wolności w więzieniu. Biegacz wyjdzie z więzienia 5 stycznia 2024 roku. Pistorius spędził w więzieniu osiem i pół roku, w areszcie domowym przebywał kolejne osiem miesięcy.

Reklama

Pozostały wymiar kary nie został wobec sportowca całkowicie "cofnięty", zostanie przeprowadzony w ramach systemu poprawczo-terapeutycznego, dodatkowo do końca wyroku będzie objęty nadzorem.

Decyzję urzędników skomentowała matka zabitej Reevy Steenkamp, June Steenkamp, która zaapelowała do komisji by wzięła pod uwagę bezpieczeństwo kobiet. - Nie wierzę w wersję Oscara, że myślał, że osoba w toalecie była włamywaczem. Nie znam nikogo, kto by wierzył. Moje najdroższe dziecko krzyczało o swoje życie, na tyle głośno, że sąsiedzi mogli je usłyszeć, napisała w swoim oświadczeniu, które zostało odczytane przed więzieniem, w którym odbywało się przesłuchanie w sprawie zwolnienia Pistoriusa. Kobieta ofiary dodała, że nie jest przekonana, czy zabójca jej córki faktycznie został zresocjalizowany.

W pierwszym postępowaniu sądowym sportowiec został skazany za czyn nieumyślnego spowodowania śmierci, ponieważ jak miał wskazać sąd, nie było dowodów na to, że chciał zabić swoją partnerkę. Dopiero po działaniu prokuratury w apelacji Najwyższy Sąd Apelacyjny w RPA uznał Pistoriusa winnego zabójstwa i skazał go za 15 lat, czyli minimalny wyrok, o który wnioskowała prokuratura pomniejszając go o czas, który skazany przebywał już więzieniu oraz areszcie.

Cała sytuacja oraz wyroki sądów wywołały ogromną dyskusję w RPA i na świecie - Oscar Pistorius do tego zdarzenia miał status gwiazdy. Mimo amputacji dwóch nóg nie poddał się i został sportowcem, który osiągnął sukcesy na arenie międzynarodowej (m.in. sześć złotych medali Igrzysk paraolimpijskich), jest także pierwszym sportowcem, który po utracie dwóch kończyn wzięła udział w Igrzyskach olimpijskich. Biegacz był stawiany jako wzór dla wielu osób.